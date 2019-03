Anna Ascani ride in faccia a Zingaretti | Alla sesta volta | anche Cutugno

liberoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2019) Il Pd di Nicolaè così una barzelletta che cominciano are persino i suoi esponenti. Il secondo posto alle regionali in Basilicata è stato salutato dal segretario come un successo, solo perché in fondo ogni debacle mancata merita un sospiro di sollievo. I numeri, in realtà, sono tragi

r_portoghesi : @bravimabasta Vedere anche il tweet di Anna Ascani. - reginakusman1 : @AnnaAscani ANNA ASCANI, fai poco la spiritosa. Se eri in lista tu in questa tornata, saresti tornata a casa a fare… - sebcultrera : Finalmente una analisi chiara e completa sui nostri rapporti con la Cina. GRAZIE Anna Ascani ! -