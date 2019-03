Andrea Pirlo a tutto campo | i casi Balotelli ed Icardi | il suo futuro e la Nazionale di

Andrea Pirlo ed i suoi Beatles rossoneri : Gattuso - Oddo ed Ambrosini : Andrea Pirlo ha giocato una gara tra veterani con il suo Milan contro il Liverpool, squadra contro la quale sono andate in scena mille battaglie Andrea Pirlo è tornato a vestire la maglia del Milan in una gara dalle mille emozioni contro il Liverpool. I successi con i rossoneri sono indimenticabili per l’ex centrocampista, il quale ha voluto immortalare un momento d’amicizia con alcuni ex compagni proprio in quel di Liverpool. ...

Europei Under 21 - Davide Sbrighi testimonial con Andrea Pirlo : ...occasione dei prossimi Campionati Europei di calcio Under 21 che si disputeranno a giugno in Italia ed il cui filo conduttore sarà quello di promuovere e diffondere i valori etici legati allo sport. ...

Andrea Pirlo pronto a tornare alla Juventus : allenerà l’Under 23? : Andrea Pirlo potrebbe tornare alla Juventus da allenatore della squadra Under 23, le ultime novità in merito a tale indiscrezione Andrea Pirlo potrebbe presto tornare alla Juventus, ovviamente in una nuova veste. Secondo il Corriere dello sport infatti, il club bianconero avrebbe una bozza di accordo con l’ex calciatore per vestire i panni dell’allenatore. A Pirlo sarebbe stato proposto di assumere la guida tecnica della ...

Andrea Pirlo gela Paquetà - : L'ex centrocampista del Milan Andrea Pirlo ai microfoni di Sky ha confessato di non essere finora rimasto impressionato dal neo acquisto dei rossoneri, Lucas Paquetà. 'Francamente non mi convince. Può ...