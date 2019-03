Ancelotti riceve il premio ‘Etica nello sport’ | “Voglio che il calcio continui a essere

calcioweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2019) A Carloè stata assegnata la XVII edizione delTor Vergata EticaSport, in una cerimonia tenutasi presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.Fra le motivazioni del, è stato sottolineato l’impegno dinel denunciare pubblicamente casi di razzismo e la sua propensione nel lanciare giovani promesse nel mondo del. Antonio Lombardo, segretario del, ha rimarcato l’attenzione dell’allenatore del Napoli su tematiche extra sportive: “Penso sia l’uomo giusto per questa edizione del. Siamo contenti per la sua posizione espressa sul razzismo, una vera malattia del nostro paese. Noi delsiamo contrari ad ogni discriminazionesport“.Queste, invece, le parole del tecnico partenopeo: “Cerco di utilizzare tutto ...

