Ancelotti alla Luiss : «Col Napoli voglio battere il record di otto anni col Milan». E si commuove parlando del figlio Davide : Carlo Ancelotti è intervenuto all’Università Luiss di Roma. Un ricco, profondo e a un certo punto anche commosso intervento dell’allenatore del Napoli che ha risposto alle domande degli studenti. Tanti i tifosi del Napoli presenti in aula. Razzismo «Quella di oggi è stata una giornata molto emozionante. L’università mi mette imbarazzo perché non l’ho mai frequentata. Mi imbarazzava la scuola superiore, figuriamoci ...

Ancelotti dalla parte di Insigne : 'Lo capisco' - : Carlo Ancelotti sta dalla parte di Lorenzo Insigne nel recente caso che lo ha visto al centro dell'attenzione del Napoli e non solo. 'Ho letto del suo sfogo e lo capisco, è pienamente comprensibile - ...

Napoli - parla Ancelotti alla vigilia dell’Europa League : “Milik gioca sicuro” : vigilia di Europa League in casa Napoli, la squadra di Carlo Ancelotti affronta il Salisburgo, ecco le importanti indicazioni del tecnico azzurro in conferenza stampa: “Siamo venuti a Salisburgo per fare una buona partita e possibilmente vincerla. Dobbiamo andare in campo sereni e concentrati per passare il turno. Contro il Sassuolo abbiamo fatto una partita deludente anche a causa delle energie fisiche e mentali spese in Europa ...

Napoli : le parole di Ancelotti e Zielinski alla vigilia della sfida contro il Salisburgo : vigilia di Europa League per il Napoli che, domani sera alle 21, affronterà il Salisburgo al San Paolo. In conferenza stampa l’allenatore dei partenopei Carlo Ancelotti. Sull’aria che si respira in casa azzurra il mister ha detto: “L’ambiente è sereno e motivato. La squadra sa quello che deve fare e che non sarà una partita facile”. Il tecnico è ritornato sull’errore dal dischetto di Insigne contro la ...

Ancelotti : 'Il campionato del Napoli è annacquato dalla straordinarietà della Juventus' : Si avvicina Napoli - Juventus, una sfida molto attesa dal calcio italiano, ecco perché gli addetti ai lavori non risparmiano i loro pronostici e tra questi c'è anche il diretto interessato, Carlo Ancelotti, che nell'intervista rilasciata a "La Stampa" ha fatto il punto sul big match e sullo status quo dei duellanti. In primo luogo il tecnico afferma che la classifica di Serie A non mente, perché la Juventus è al di sopra della media, mentre il ...

Napoli - Giuntoli : 'Alla squadra do 7 - ad Ancelotti 8. Meritiamo di vincere qualcosa...' : Cristiano Giuntoli , direttore sportivo del Napoli, prima del match di ritorno contro lo Zurigo ha parlato a Sky Sport : 'Ad Ancelotti do un 8, alla squadra do un 7, come il mister. Obiettivo Europa League? Sicuramente per il gioco espresso da questi ragazzi c'è il merito di vincere qualcosa, per i tifosi e per ...

Napoli - Ancelotti alla ricerca dei giocatori perduti : «Qualcuno rende da 5» : Crea tanto, segna poco. L'Europa League, in quest'ottica, è per il Napoli il torneo spartiacque della stagione. Non a caso Carlo Ancelotti, alla vigilia della sfida con lo Zurigo al San Paolo, ha ...

Napoli - Ancelotti crede nell'Europa League : 'Voglio pensare a questa competizione fino alla fine' : Napoli - 'E' il momento decisivo della stagione. Non possiamo più sbagliare e mi riferisco naturalmente all'Europa League. Non dobbiamo commettere errori, io voglio dedicarmi a questa competizione ...

Il Napoli e il problema del gol perduto. Ancelotti a -13 dalla Juve e a -10 da Sarri : A 13 punti dalla Juve, ma soprattutto a 10 dal Napoli di Sarri edizione 2017/18, Carlo Ancelotti è costretto a fare i conti con un bilancio in rosso e con un campionato già archiviato prima della ...

Napoli-Torino - Mazzarri : “impressionato dalla squadra di Ancelotti” : Pareggio per il Torino nella gara di campionato contro il Napoli, ecco le parole di Walter Mazzarri ai microfoni di Sky Sport: “Il Napoli è una squadra fortissima sono rimasto impressionato. Tecnicamente abbiamo sbagliato qualcosa di troppo, anche con Aina che ha sbagliato l’ultimo passaggio, il Napoli non ti fa mai giocare ma complimenti anche alla nostra squadra. Belotti? All’attaccante piace fa gol, è un periodo che ...

Lo shock di Ancelotti per la retrocessione dalla Champions all’Europa League : “pallone disastroso - campo terribile” : Carletto Ancelotti ha vinto con il suo Napoli sul campo dello Zurigo, un terreno di gioco non all’altezza della situazione a detta del tecnico Carletto Ancelotti è stato abituato nella sua carriera a palcoscenici di primissimo livello. La Champions League è la sua casa e la retrocessione del Napoli in Europa League ha causato qualche problema al tecnico partenopeo. Il livello della competizione è diverso, sotto tutti i punti di ...

Ancelotti ammutolito - la disaffezione nasce dalla mancanza di rispetto : Forse, nel paese della sventolata democrazia diretta più finta e secretata al mondo, mi sbaglio io: non ascoltare Carlo Ancelotti è normale. Tipo come accade per le carte della Tav o per tanti altri ...

Ceferin dalla parte di Ancelotti : «Cori razzisti? Arbitro sospenda la gara» : «Comportamenti inaccettabili» In caso di cori razzisti «la mia opinione personale è che debba essere l’Arbitro a interrompere la partita, la decisione deve essere assunta all’interno dello stadio». Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, appena rieletto insiste sulla sua posizione in merito ai cori razzisti durante le partite. «La sicurezza è molto importante e ovviamente dobbiamo ascoltare l’opinione delle forze ...

Napoli - Ancelotti e De Laurentiis non credono alla rimonta alla Juventus : La Gazzetta dello Sport si focalizza sugli obiettivi che il Napoli si pone per questa stagione: 'Prima di tutto, gli obbiettivi da centrare. A prescindere da quanto, poi, avverrà a fine stagione. Nulla potrà distrarre ...