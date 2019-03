Analisi Tecnica | Bund Future del 22 03 2019

finanza.lastampa

(Di lunedì 25 marzo 2019) Chiusura del 22 marzo Controllato progresso per il contratto a termine sul principale titolo governativo tedesco , che chiude in salita dello 0,54%.mente, ilsulè in una fase di ...

Mark61_ : RT @MacTrader_IT: Eccoci dal corso di Milano, ci stiamo addentrando nell’analisi tecnica a partire dalle candele giapponesi! - pockyeons : fai l'analisi tecnica di jealousy? — mmazza che cagata - GoldenCharts : Si #inverte la #curva e questo preoccupa gli investitori. Vuoi sapere cosa succede sui #mercatifinanziari ? Ascolta… -