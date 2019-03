Amici | Valentina si confessa prima del Serale | tanto dolore nel suo passato

Amici - Alberto e Valentina si aggiudicano l'accesso al serale : Con la puntata di Amici 18 di oggi pomeriggio è salito a 7 il numero dei concorrenti che hanno ottenuto l' accesso al serale , la fase clou del talent show di Maria De Filippi. Ad essersi aggiudicati ...

Amici 18 - puntata 2 marzo 2019 : Alberto e Valentina al serale : ...

Amici 18 - puntata 2 marzo 2019 in diretta - Alberto e Valentina al serale : [live_placement]Amici 18, puntata 2 marzo 2019: anticipazioni e diretta prosegui la letturaAmici 18, puntata 2 marzo 2019 in diretta, Alberto e Valentina al serale pubblicato su TVBlog.it 02 marzo 2019 15:50.

Anticipazioni Amici 18 : Alberto e Valentina in maglia verde - lite tra Celentano e Mowgly : Venerdì 1 marzo è stato registrato lo speciale di ''Amici 18'' che andrà in onda il giorno dopo su Canale 5. Tuttavia, il sito di cronaca rosa "VicolodelleNews" ha anticipato cosa è accaduto in studio tra le squadre in gara, i professori e un ospite d'eccezione che ultimamente è al centro del gossip. A meno di due mesi dall'inizio della fase serale, sappiamo che 5 allievi hanno già la certezza di farne parte: nella puntata terminata poche ore fa ...

Amici 18 - anticipazioni del 2 marzo : Valentina e Alberto al serale - Biondo ospite speciale : Oggi è stata registrata la puntata di ''Amici di Maria de Filippi'' che sarà trasmessa domani 2 marzo alle 14:10 su Canale 5. Il popolare talent show di Mediaset si avvia ormai velocemente verso la sua fase conclusiva, il serale. La classe di ''Amici 18'' era stata formata il 1 dicembre e prevedeva la divisione in due team con a capo le cantanti Giordana e Tish. Secondo le anteprime riportate dal sito "VicolodelleNews" nella puntata in onda ...

Valentina Romani - le parole su Lino Guanciale : 'Siamo molto Amici' : Nella giornata di mercoledì 27 febbraio Valentina Romani è stata protagonista di un'intervista al programma Vieni Da Me condotto da Caterina Balivo. L'attrice ha risposto alle domande riguardo a colleghi con i quali ha lavorato per capire quale possa essere il modello di uomo ideale. Ha posto l'accento sul rapporto con Giorgio Marchesi, con il quale ha condiviso il set della pellicola cinematografica intitolata 'Il bacio', diretta dal regista ...

Amici 18 - Alessandra Celentano contro Valentina : “Maschiaccio e finta!” : Valentina Vernia criticata da Alessandra Celentano ad Amici 18 La talentuosa Valentina Vernia, entrata qualche giorno fa ad Amici 18 per volere di Timor Steffens, è stata fortemente criticata da Alessandra Celentano. La ballerina di hip hop durante la lezione con la maestra si è esibita in una coreografia a suo piacere. La Celentano ha avuto da ridire sulla sua poca femminilità e sul suo fisico non esile, minuta: “Nella tua specialità vai ...

Amici 2019/ Diretta e anticipazioni : Timor porta una nuova ballerina - Valentina riceve un banco - 26 gennaio - : AMICI 18, anticipazioni e news dalla scuola: cosa accadrà nello speciale di oggi? Un'altra chance per Marco Alimenti, Gianmarco va in sfida e perde

Amici 2019 - puntata del 26 gennaio in diretta : Valentina e Samuel nuovi allievi - eliminato Gianmarco : Valentina - Amici 2019 Amici 2019 prosegue con un nuovo appuntamento del sabato pomeriggio, registrato nella giornata di giovedì. E qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto durante la puntata. Amici 2019: la diretta minuto per minuto della puntata di sabato 26 gennaio 14.10: Maria De Filippi entra in studio e anticipa “una puntata un po’ ...