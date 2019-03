Allerta Meteo Veneto | stato di attenzione per vento forte

Vento forte - scatta l'Allerta Meteo : scuole chiuse a Livorno e Collesalvetti : Il centro funzionale della Regione toscana ha diramato un'allerta meteo arancione a partire da lunedì 25 marzo alle 21 e fino alle 23.59 di martedì 26

Allerta Meteo Toscana : domani 26 Marzo scuole chiuse a Livorno : domani 26 Marzo scuole chiuse a Livorno per il rischio di forte vento: il centro funzionale della Regione Toscana ha diramato un’Allerta Meteo arancione a partire da questa sera alle ore 21 e fino alla mezzanotte di domani, martedì 26 Marzo. In particolare, per quanto riguarda la costa Toscana, sono previste raffiche di vento fino a 100 chilometri orari: per questo motivo, a scopo precauzionale, il vicesindaco di Livorno Stella Sorgente ha ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “arancione” per vento fino a domani : La Sala operativa unica della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un’Allerta Meteo codice arancione: l’avviso è valido dalle 21 di oggi fino alla mezzanotte di domani, martedì 26 marzo, su tutta la regione, ad esclusione delle zone del nord-est e del nord-ovest, dove il codice è giallo per la stessa durata di tempo. Dal pomeriggio di oggi sono attesi forti venti di Grecale in Toscana, con raffiche fino a 60-70 km/h ...

Allerta Meteo Firenze : codice arancio per vento fino a domani : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala Allerta Meteo con codice arancio per vento, da stasera (lunedì 25 marzo) e per tutta la giornata di domani 26 marzo 2019, sul territorio metropolitano escluse le aree Mugello-Val di Sieve e Romagna-Toscana dove sarà in vigore il codice giallo. Previsti venti e forti raffiche. L'articolo Allerta Meteo Firenze: codice arancio per vento fino a domani sembra essere il primo su ...

Allerta Meteo Trentino : in arrivo vento forte da Nord : MeteoTrentino prevede, dal primo pomeriggio di oggi e fino a domani sera, condizioni di vento forte da Nord su tutto la provincia: lo rende noto la Protezione civile che ha emesso un’Allerta Meteo. Le raffiche più intense sono attese nella tarda serata di oggi: potranno raggiungere gli 80-100 km/h, con picchi anche superiori ai 120, soprattutto sui settori orientali e meridionali. In seguito MeteoTrentino prevede una graduale attenuazione ...

Allerta Meteo - ultime ore di caldo esagerato : stasera lo shock termico - confermato crollo fino a -20°C. Rischio TORNADO e GRANDINATE devastanti [MAPPE] : 1/25 ...

Allerta Meteo Liguria : avviso per vento di burrasca forte : Il Centro Meteo Arpal ha emanato per la Liguria l’avviso per vento di burrasca forte da Nord Nord Est: dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 25 marzo, i venti rinforzeranno fino appunto a raggiungere l’intensità di burrasca o burrasca forte, con locali raffiche che potranno toccare i 120 km/h. Per il mare da segnalare il moto ondoso in rapido aumento fino ad agitato o localmente molto agitato al largo (localmente agitato sulla zona A nella ...

Allerta Meteo - violenta sferzata di freddo da Lunedì sera : ecco le aree a rischio GRANDINE e TORNADO. Le Previsioni dettagliate [MAPPE] : 1/18 ...

Arriva il maltempo - Allerta Meteo gialla sulla Sicilia : Una circolazione depressionaria interessa le nostre regioni meridionali portando delle precipitazioni sparse anche in Sicilia. Piogge che perdureranno fino a sera sulla parte occidentale e meridionale dell’Isola. Temperature in lieve calo, venti in prevalenza da ENE anche moderati. Mari mossi. La Protezione Civile ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla per la nostra Regione. L'articolo Arriva il maltempo, allerta meteo gialla sulla Sicilia ...

Allerta Meteo della Protezione Civile : in arrivo perturbazione e venti forti con un deciso crollo delle temperature [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo Una struttura depressionaria di origine nord-atlantica, giungerà domani dal nord-Europa interessando, nella seconda parte della giornata, le regioni settentrionali italiane. La fase di maltempo sarà caratterizzata da forti venti dai quadranti settentrionali e da un marcato calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta Meteo Aeronautica Militare : venti settentrionali di burrasca in arrivo - le zone colpite : L'Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi per l'arrivo di una saccatura di origine artica che nella giornata di domani porterà un peggioramento del tempo a cominciare dai...

Emilia Romagna : Allerta Meteo Vento e Mare 25 Marzo 2019 : Il Centro Funzionale Regione Emilia-Romagna, ha emesso un bollettino di criticità indicante: Allerta Meteo Gialla, Rischio Vento livello 1. L’Allerta GIALLA per Vento riguarda le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; mentre per lo stato del Mare le province di RA, FC, RN. A partire dal pomeriggio di lunedì 25 Marzo si prevedono venti forti sulla regione (sopra i 62km/ora) sulle aree di crinale e lungo la ...

Toscana : Allerta Meteo Vento 25 Marzo 2019 : Il Centro Funzionale Regione Toscana, ha emesso un bollettino di criticità indicante: Allerta Meteo Gialla, Rischio Vento livello 1. Grafica a cura del CFR Toscana – Criticità Vento Valida dalle ore 21.00 Lunedì, 25 Marzo 2019 alle ore 00.00 Martedì, 26 Marzo 2019 L’avviso come vediamo dall’immagine grafica allegata, riguarda i settori settentrionali della regione. Dalla tarda serata di domani, lunedì, è previsto ...

Allerta Meteo - allarme Italia tra 25 e 27 Marzo : temperature in picchiata fino a -20°C - alto rischio TORNADO e GRANDINE distruttivi [MAPPE e DETTAGLI] : 1/30 ...