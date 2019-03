Allerta Meteo Trentino | in arrivo vento forte da Nord

meteoweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2019)prevede, dal primo pomeriggio di oggi e fino a domani sera, condizioni didasu tutto la provincia: lo rende noto la Protezione civile che ha emesso un’. Le raffiche più intense sono attese nella tarda serata di oggi: potranno raggiungere gli 80-100 km/h, con picchi anche superiori ai 120, soprattutto sui settori orientali e meridionali. In seguitoprevede una graduale attenuazione dell’intensità dei fenomeni, che dovrebbero cessare domani sera. Oggi previsto tempo soleggiato con velature alte e annuvolamenti irregolari dal pomeriggio-sera; domani soleggiato e moltoso con temperature in sensibile calo in quota; in valle le minime saranno in aumento e le massime in calo. Mercoledì soleggiato con venti in attenuazione; temperature basse nei valori minimi, in aumento in quelli massimi; da giovedì soleggiato con ...

