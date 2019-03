Aereo sbaglia rotta | Benvenuti a Edimburgo Il volo era per Dusseldorf

huffingtonpost

(Di lunedì 25 marzo 2019) Undella British Airways destinato ain Germania è atterrato aperché il piano diconsegnato al pilota era quelloto. I passeggeri si sono accorti dell'errore quando, una volta atterrati, hanno sentito l'annuncio: "".L', come spiega la Bbc, è poi partito per la sua vera destinazione. Ilera gestito dalla tedesca Wdl per conto della British Airways, che ora sta cercando di capire come sia potuto accadere il pasticcio. "Ci siamo scusati con i clienti per l'interruzione del loro viaggio e ora li contatteremo individualmente", ha dichiarato la compagnia britannica.Non è ancora noto il numero di passeggeri vittime dell'errore. Il pilota non si è perso in nessun momento del viaggio, nonostante l'errataverso, e il controllo del trafficoha permesso all'di ...

