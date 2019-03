Aerei | sciopero confermato Oggi a terra quasi 100 voli Alitalia e Air Italy

Sciopero Aerei - piloti e assistenti di volo incrociano le braccia. Alitalia cancella 95 voli nella giornata di lunedì : Sciopero di 4 ore proclamato dai sindacati del settore aereo per lunedì. Disagi in vista, dunque, per chi ha prenotato un volo. Alitalia ha messo in atto un piano che garantirà ai passeggeri la “riprotezione” in giornata, ovvero di riuscire a volare entro la mezzanotte. I lavoratori di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo si fermeranno dalle 10 alle 14 e, nella stessa fascia oraria, anche Anpac e Apnav hanno ...

Sciopero 8 marzo 2019 : stop a bus - treni e Aerei. Le fasce di garanzia città per città : Torna lo Sciopero dell'8 marzo ?contro la violenza maschile sulle donne e i femminicidi; contro ogni discriminazione di genere e contro le molestie nei luoghi di lavoro; contro la...

Sciopero dei trasporti per la Festa della donna : si fermano bus - treni e Aerei : L'8 marzo si preannuncia un venerdì nero per i trasporti a causa dello Sciopero indetto da Confederazione Unitaria di base e...

