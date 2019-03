ADAM E RAMY DA FAZIO ' Non ho mai pensato che quella telefonata ' | Che tempo che fa

Scuolabus - Ramy e ADAM ospiti di Rai1 : standing ovation per i due ragazzi. Per loro i cappelli dei Carabinieri : Vogliono diventare entrambi Carabinieri, e in omaggio hanno ricevuto i cappelli dell’Arma dai militari presenti in studio. Adam e Ramy, i due ragazzini che per primi hanno chiamato i Carabinieri durante il sequestro dell’autobus da parte di Ousseynou Sy, hanno confessato il loro desiderio in diretta tv a ‘Che tempo che fa’, su RaiUno. “Sono stati bravissimi a darci le indicazioni” ha detto Maurizio Atzori, il ...

Ramy e ADAM : cittadinanza e telefonata chi sono i due ragazzi del bus : Ramy e Adam: cittadinanza e telefonata chi sono i due ragazzi del bus Senso civico e coraggio, potrebbero essere le due parole che ben sintetizzano l’azione di Ramy e Adam. Due ragazzini che hanno corso il rischio di morire solo per dare una speranza ai propri compagni e a loro stessi. Nella tragedia sfiorata di San Donato si delineano i tratti di due eroi, piccoli ma con un grande cuore. La vicenda dello scuolabus incendiato poteva ...

