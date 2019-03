Acerbi ironico per la mancata convocazione in Nazionale VIDEO

calcioweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2019) “Visto che non sono stato convocato in, io la maglia me la sono comparata”, è questo il postdel difensore Francescoche ha commentato così le qualificazioni a Euro 2020 e laper il doppio appuntamento della squadra di Mancini. Gli azzurri hanno disputato una partita convincente contro la Finlandia, 2-0 il risultato finale grazie alle reti di Barella e Kean. La stagione fino al momento di Francescoè stata veramente importante, il calciatore della Lazio si conferma come un dei migliori difensori italiani ma non è stato preso i considerazione da Mancini. Ed il calciatore ha deciso di commentare così, in basso ilper lainL'articoloper lainCalcioWeb.