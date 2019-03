A Bologna prima conferenza sul modello Genuine Happiness at Work

Bologna. Polizia Locale : il 21 marzo prima candelina per il profilo Twitter : Il profilo Twitter della Polizia Locale di Bologna spegne la prima candelina e festeggia con una diretta social per raccontare

Football americano - IFL 2019 : nella prima giornata Milano e Bolzano strapazzano Bergamo e Torino - vincono anche Lazio e Parma in casa di Bologna e Ancona : Si è conclusa oggi la prima giornata di IFL, principale campionato italiano di Football americano: nel derby lombardo tra Milano e Bergamo dominio dei meneghini che domano gli ospiti con il punteggio di 37-0. Vittoria convincente anche di Bolzano che tra le mura amiche si sbarazzano del Torino per 41-7. Colpaccio esterno della Lazio che si impone per 40-20 sul campo del Bologna, mentre più equilibrata la sfida tra Ancona e Parma, conclusa con la ...

Previsioni Meteorologiche e Climatiche : a Bologna la Prima Conferenza Nazionale : La nascita di Italia Meteo, il trasferimento in Italia del centro di calcolo dell’ECMWF: due eventi che contribuiscono a stimolare attenzioni e aspettative sulle Previsioni Meteorologiche e Climatiche nel nostro Paese e sulle implicazioni future nei settori della ricerca, delle applicazioni e dei relativi servizi legati alle attività di previsione. Le associazioni SISC e AISAM hanno deciso di organizzare in modo congiunto la Prima Conferenza ...

Football Americano. Warriors Bologna promossi nella prima divisione del Campionato italiano : Domani, mercoledì 6 marzo, alle 11 nella sala stampa Luca Savonuzzi di Palazzo d’Accursio saranno presentate le novità e la

Coppa Italia Serie A2 - Virtus Roma eliminata : la prima finalista è la Fortitudo Bologna : PORTO SAN GIORGIO - Al PalaSavelli va in scena la prima semifinale della Coppa ...

Serie A Bologna - Mihajlovic : «Voglio uscire dalla zona retrocessione prima della sosta» : Bologna - " Il mio obiettivo è uscire dalla zona retrocessione prima della ...

Final eight Coppa Italia : Cremona prima finalista - Diener mette Bologna al tappeto : Final eight Coppa Italia, Diener ha steso la Virtus Bologna: la Vanoli Cremona è la prima Finalista della competizione Final eight Coppa Italia, è Cremona la prima Finalista della competizione. La squadra di coach Sacchetti ha superato infatti questa sera la Virtus Bologna, in una gara molto bella ed entusiasmante. Il solito Crawford con 19 punti ha trascinato i suoi alla vittoria col punteggio di 102-91, assieme a Diener autore di 26 ...

LIVE Cremona-Bologna basket - Semifinale Coppa Italia 2019 in DIRETTA : Vanoli in cerca della prima finale - la Virtus vuole tornarci dopo 11 anni : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima Semifinale della Final Eight di Coppa Italia 2019. Al Mandela Forum di Firenze si ritrovano di fronte Vanoli Cremona e Segafredo Virtus Bologna. Si tratta di una Semifinale del tutto a sorpresa, perché il pronostico, l’andamento della stagione e i precedenti avrebbero fatto pensare a un derby Milano-Varese. Invece, giovedì, la Vanoli ha giocato una partita di estrema sostanza ...

Bologna - Destro : 'Mihajlovic mi sta dando fiducia - prima ne sentivo poca' : L'attaccante del Bologna Mattia Destro ha parlato a Sky Sport dopo il ritorno al gol a un anno di distanza dall'ultima volta in campionato: 'Sono stato molto contento, M ihajlovic mi ha dato subito fiducia ed ero convinto che la prestazione sarebbe ...

L'ateneo di Bologna apre la prima laurea in Intelligenza artificiale : Come spiega il direttore del dipartimento di Informatica, scienza e ingegneria Antonio Corradi, il corso 'dovrebbe consentire di qualificare ulteriormente le persone in modo da rispondere alle ...

L'ateneo di Bologna apre la prima laurea in Intelligenza artificiale : Al via anche un nuovo centro di ricerca con sei professori stranieri per studiare le implicazioni psicologiche, etiche e giuridiche di un mondo guidato dai robot

Il Bologna apre la crisi dell'Inter : Santander gol - prima gioia per Mihajlovic : L'Inter esce da San Siro tra i fischi. Infatti il botto lo fa il Bologna, che apre lo stato di crisi dei nerazzurri passando 1-0 grazie al sigillo di Santander. Per Spalletti è il secondo stop di fila dopo quello con il Torino, il terzo considerando l'eliminazione arrivata in Coppa Italia per mano d

Al Mambo di Bologna la prima personale italiana di Mika Rottenberg : allegorie colorate contro il capitalismo : Dal 31 gennaio al 19 maggio il Mambo di Bologna ospiterà la prima personale italiana di Mika Rottenberg, a cura di Lorenzo Balbi. Sono allestite undici produzioni recenti della 43enne artista di ...