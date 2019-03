30 Marzo al Teatro Verdi di Brindisi ' Un cappello di paglia di Firenze'

23 Marzo - SE NON SPORCA IL MIO PAVIMENTO un melò di Giuliano Scarpinato al teatro Kismet di Bari : "Lo spettacolo prende le mosse da un recente caso di cronaca nera italiana, il delitto Rosboch; una vicenda che mi ha impressionato, oltre che per l'intreccio, per la forza archetipica dei suoi ...

23 24 Marzo - "Una pura formalità" al Teatro della Polvere a Foggia : Gli spettacoli saranno riservati ai soli soci del Teatro della Polvere, per partecipare è necessario tesserarsi,. Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni: 351.5400172

Milano. I Piccoli Pomeriggi Musicali - 'Il barbiere di Siviglia' - Domenica 24 Marzo 2019 - ore 11 : 00 - Teatro Dal Verme : SARA DHO, voce recitante Laureata in Economia aziendale I livello, si diploma attrice nel 2012 alla Civica Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano. Sara approfondisce poi la sua formazione ...

Genova. Teatro della Tosse : Lebensraum dal 28 al 30 Marzo 2019 : Il Teatro della Tosse di Genova, dal 28 al 30 marzo 2019, alle ore 20.30, presenta Lebensraum, Director and concept Jakop Ahlbom. Performers

22 Marzo - "Trapunto di stelle" uno speciale omaggio a Domenico Modugno di Nabil e Radicanto al teatro Forma di Bari : ... fino alla vittoria all'8° Festival di Sanremo, nel 1958, quando trionfò con il brano "Nel blu dipinto di blu", diventato celebre nel mondo grazie al suo ritornello. "Facciamo questo attraverso il ...

22 Marzo - Gli Avion Travel al Teatro van Westerhout di Mola di Bari : Le ultime si affidano alle parole, alla loro precisione, alla capacità di queste di rappresentare il mondo, ma le prime restano a smentire ciò, recitando oscuramente pulsioni e sensazioni'. Canzoni ...

Teatro VIVA LA FEDE 2.0 Gianpiero Perone e Mauro Villata Sabato 30 Marzo ore 21 al Teatro Murialdo Torino : Spettacoli diversi ma tutti capaci di intrattenere il pubblico con leggerezza, portando gli spettatori a riflettere, sempre con il sorriso, sulle beghe quotidiane e sulle problematiche attuali. La ...

Sabato 23 Marzo - al Teatro Civico 14 di Caserta - doppio appuntamento tra teatro e letteratura : da Proust a Eduardo De Filippo - da Kafka alla ... : ... La manutenzione degli affetti, «L'Arcipelago Einaudi», 2003 e, accresciuto di tre racconti, «ET Scrittori», 2006,; Passa la bellezza, Einaudi, 2005,; Scienza e sentimento, Vele 2008,; Tre terzi, con ...

TEATRO - Appuntamento il 23 e 24 Marzo al Vittorio Emanuele con "Zotto Tango" : ... ballerino, insegnante e direttore artistico della Compagnia TangoX2; da decenni sulla scena internazionale, anima le diverse sfumature di questo ballo sensuale e poetico, con spettacoli, esibizioni ...

Il 22 Marzo una conversazione sul rilievo archeologico del teatro di Locri Epizefiri : Sarà presente anche il sindaco di Portigliola Rocco Luglio nel cui comune ricade il teatro greco e che si è attivamente adoperato con la programmazione di validi spettacoli durante la stagione estiva ...

15 Marzo - I Cantieri Comici al teatro Forma di Bari : Monologhi sull'attualità, sul rapporto uomo donna, interazioni e improvvisazioni sono il punto di forza dei suoi spettacoli, grazie ai quali riesce a coinvolgere e divertire un pubblico eterogeneo. ...

14 Marzo - Stefania Rocca SQUALIFICATI di Pere Riera al teatro Traetta di Bitonto - Bari - : 14/03/2019 giovedì 14 marzo ore 21.00 al teatro Traetta Ente teatro Cronaca Vesuvioteatro Stefania Rocca SQUALIFICATI di Pere Riera traduzione di Inés Rodríguez e Joan Negrié adattamento David Campora con Andrea de Goyzueta e Fabrizio Vona ideazione scenica Luciano ...

13 Marzo - Dall'Ucraina KYIV SOLOISTS Orchestra da camera ucraina al teatro Paisiello di Lecce : ...camerata Salentina con i propri bimbi da quest'anno è possibile! L'Associazione organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli spettacoli ...

11e 13 Marzo - "Le intellettuali" per il ciclo dedicato al drammaturgo Aldo Nicolai - Teatro van Westerhout Mola di Bari : ... suddivise in tre distinti spettacoli, nel Teatro van Westerhout di Mola di Bari, ma in situazioni molto raccolte destinate a pochi spettatori. L'interessante e intrigante proposta dedicata al Teatro ...