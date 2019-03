16enne malata e in chemio denuncia a La nuova Sardegna | Ryanair mi ha

huffingtonpost

(Di lunedì 25 marzo 2019) Una ragazza di sedici anni,di tumore e reduce dal terzo ciclo diterapia, si è vista negare il diritto di salire sul volo che l'avrebbe riportata da Bologna a casa sua, in provincia di Oristano. Alle ore 5:45 di lunedì 18 marzo, presso l'aeroporto Marconi di Bologna, al check-in la ragazza, provata dalle terapie e desiderosa di tornare a casa, si è sentita dire: "Ci dispiace ma abbiamo chiuso l'imbarco bagagli da qualche minuto". E quando ha chiesto lumi su quale fosse la prossima partenza utile, il personale di terra le ha risposto "mercoledì". La vicenda è stata raccontata dal quotidiano LaLa ragazza sarebbe dovuta salire a bordo di un volo, in partenza da Bologna alle 6.50 e con arrivo ad Alghero alle ore 8. Fortunatamente la sedicenne è riuscita a tornare a casa comunque nella giornata lunedì, ...

