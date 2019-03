lastampa

(Di domenica 24 marzo 2019) Vinciamo e quello contava. Con più fatica del previsto e questo forse non era in agenda, ma dovremo abituarci alle difficoltà. Questa Nazionale è come un frutto che deve maturare, l’impressione è che alla fine sarà gustoso ma dovrà arrivare la stagione giusta per coglierlo. Il 2020? Questo è l’obiettivo e che abbiano deciso Barella e, due gioi...

Gazzetta_it : Buongiorno con la #primapagina della Gazzetta di oggi: ???? YES WE KEAN! Gratis #Fuorigioco il nostro domenicale!… - PIERPARDO : Esiste un giornale che non titolerá 'Yes We #Kean' domani? #ItaliaFinlandia (intravista con @Aldito11 ad #Amsterdam) - giomo2 : RT @LaStampa: Yes we Kean. L’Italia dei giovani batte la Finlandia e apre il nuovo ciclo: in rete Barella e lo juventino -