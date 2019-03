WTA Miami | Halep vittoriosa a fatica contro la Hercog | Venus in scioltezza sulla Kasatkina

WTA Miami : Halep vittoriosa - ma che fatica contro la Hercog : Simona Halep ha vinto contro la Hercog approdando agli ottavi di finale del torneo di Miami sul cemento: adesso Venus o Kasatkina La romena Simona Halep è approdata agli ottavi di finale del torneo di Miami, dopo aver battuto questa sera in tre set la Hercog. La gara non si era messa certo bene per la Halep, la quale ha perso il primo set prima di imbastire una bella rimonta chiusa con un 6-2 al terzo set. Adesso la romena troverà sulla ...

WTA Miami – Osaka cuore d’oro : la n°1 al mondo ferma il match per salvare un insetto! [VIDEO] : Naomi Osaka si dimostra una delle tenniste più sensibili del circuito: la giovane giapponese interrompe il suo match del WTA di Miami per salvare un piccolo insetto Naomi Osaka dimostra ancora una volta di essere una tennista dal cuore d’oro. Durante il match giocato contro Hsieh Wu a Miami, la tennista giapponese, numero 1 al mondo del tennis femminile, ha interrotto l’incontro per salvare un piccolo insetto presente nella sua ...

WTA Miami – Serena Williams non ce la fa : la statunitense costretta al ritiro : Ancora problemi per Serena Williams: la statunitense costretta al ritiro al torneo WTA di Miami Open Ancora problemi per Serena Williams: la tennista statunitense, numero 10 al mondo, dopo aver sconfitto la svedese Peterson all’esordio del torneo WTA di Miami Open, è stata costretta al ritiro. Serena Williams avrebbe dovuto affrontare oggi la cinese Wang nel terzo turno del torneo in corso sui campi in cemento statunitensi, ma con un ...

WTA Miami – Niente rivincita per Kerber - la Andreescu continua a non lasciare scampa alla tedesca : La rivincita della finale di Indian Wells la vince ancora la tennista canadese, che supera in tre set la propria avversaria Niente rivincita per Angelique Kerber, la tedesca perde ancora al cospetto di Bianca Andreescu che, dopo il successo in finale di Indian Wells, vince anche nei sedicesimi del Miami Open. Decima vittoria consecutiva per la canadese, che riesce ad imporsi in tre set con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-1 chiudendo la ...

Tennis - WTA Miami 2019 : i risultati del 23 marzo. Eliminata Naomi Osaka - avanza Petra Kvitova. Si ritira Serena Williams! : Sono andati in scena i match del terzo turno della parte alta del tabellone del torneo WTA Premier Mandatory di Miami, anche se la notizia del giorno arriva dalla parte bassa e riguarda il ritiro di Serena Williams a causa di un problema fisico. Questo il testo del tweet degli organizzatori con l’annuncio ufficiale: “A causa di un infortunio al ginocchio sinistro Serena Williams si è ritirata. La testa di serie numero 18, la cinese ...

Tennis - WTA Miami 2019 : Serena Williams si ritira dal torneo della Florida per un problema al ginocchio : “Sono davvero dispiaciuta di dover rinunciare a proseguire nel torneo. Mi sono fatta male al ginocchio sinistro. Giocare nell’Hard Rock Stadium è stata un’esperienza incredibile quest’anno e vorrei ringraziare l’organizzazione del Miami Open per aver saputo promuovere un evento del genere. Spero di poter ritornare l’anno prossimo, per giocare questo torneo unico, davanti ai fantastici tifosi di Miami“. Sono queste le parole di Serena ...

WTA Miami – Clamoroso tonfo di Naomi Osaka - la numero uno eliminata dalla Hsieh in tre set : eliminata a sorpresa la numero uno del ranking WTA, costretta ad arrendersi alla tennista di Taipei in tre set Finisce ai sedicesimi di finale la corsa di Naomi Osaka al torneo WTA di Miami, la numero uno del mondo viene eliminata dalla Hsieh, capace di imporsi in tre set dopo due ore e venti minuti di gioco. La giapponese comincia bene il match portandosi in vantaggio di un parziale, prima di essere raggiunta e poi superata dalla sua ...

WTA Miami – Kvitova vola agli ottavi di finale : Vekic regolata in tre set : Kvitova stacca il pass per gli ottavi di finale del torneo WTA di Miami: superata in tre set Donna Vekic Prosegue col sorriso, seppur con qualche difficoltà, l’avventura di Petra Kvitova nel torneo WTA di Miami, in corso sui campi in cemento degli Stati Uniti. La tennista ceca, numero 2 del ranking mondiale, ha mandato al tappeto la croata Vekic, arrivando però al terzo set. Dopo un buon inizio, Kvitova ha ceduto nel secondo set alla ...

WTA Miami – Esordio col sorriso per Halep e Pliskova - Svitolina cede alla cinese Wang : Bene Halep e Pliskova all’Esordio nel torneo WTA di Miami: pesante eliminazione per Elina Svitolina Una nottata ricca di sfide a Miami: sui campi del torneo femminile le big non hanno deluso le aspttative. Vittoria più che facile per Simona Halep: la rumena numero 3 del ranking WTA ha mandato al tappeto in poco più di un’ora la statunitense Townsend, trionfato col punteggio di 1-6, 3-6. Trionfo facile anche per Karolina ...

Tennis - WTA Miami 2019 : i risultati del 22 marzo. Avanzano Osaka - Halep e le sorelle Williams. Out Camila Giorgi : La pioggia concede una pausa e così può svolgersi per intero il programma del torneo WTA Premier Mandatory di Miami: sono infatti 25 i match di secondo turno completati tra il pomeriggio di ieri e la notte italiana. Il tabellone ora è finalmente allineato ai sedicesimi, che scatteranno nel pomeriggio con le sfide della parte alta. Purtroppo cade la nostra Camila Giorgi al cospetto della tedesca Tatjana Maria, così come l’ucraina Elina ...

Tennis - WTA Miami 2019 : Camila Giorgi subito eliminata. Ko all’esordio con la tedesca Maria : Prestazione deludente per Camila Giorgi all’esordio (secondo turno) nel Miami Open, secondo WTA Premier Mandatory della stagione. La numero 31 del mondo è stata sconfitta dalla tedesca Tatjana Maria, numero 62 del ranking mondiale, in due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e ventidue minuti di gioco. Un inizio di primo set che ha visto la marchigiana commettere tantissimi errori. Giorgi ha perso il servizio a zero nel quarto ...

WTA Miami – Stephens show all’esordio : Jabeur ko in due set : Sloane Stephens facile all’esordio: Jabeur mandata al tappeto in due set, la statunitense vola al terzo turno Ottimo esordio di Sloane Stephens oggi nel torneo WTA di Miami: la tennista statunitense, numero 6 del ranking mondiale femminile, ha trionfato al debutto contro la tunisina Jabeur. Alla Stephens è bastata un’ora e 12 minuti di gioco per mandare al tappeto la sua avversaria, col punteggio di 2-6, 3-6, e staccare il pass ...

WTA Miami – Niente da fare per Camila Giorgi : l’azzurri ko all’esordio : Camila Giorgi non riesce ad andare oltre al secondo turno del torneo WTA di Miami: l’azzurra ko all’esordio E’ stata eliminata all’esordio nel torneo WTA di Miami la tennista italiana Camila Giorgi. L’azzurra, numero 31 del ranking Mondiale è stata mandata al tapetto al debutto nel torneo statunitese, dalla tedesca Maria. La Giorgi ha ceduto alla sua avversaria dopo un’ora e 22 minuti di gioco col ...

WTA Miami – Kerber e Serena Williams faticano - ma staccano il pass per il terzo turno : Esordio positivo per Kerber e Serena Williams: debutto complicato per la tedesca e la statunitense, ma entrambe staccano il pass per il terzo turno Una giornata di spettacolo ed emozioni, oggi al Miami Open. I grandi del tennis stanno finalmente regalando puro spettacolo in campo. Buona la prima per Kerber e Serena Williams. La tedesca numero 4 del Ranking WTA ha mandato al tappeto la sua avversaria Muchova. Angelique Kerber ha faticato ...