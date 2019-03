Voto in Basilicata | centrodestra a valanga Crollo del M5S superato dal centrosinistra 

Voto in Basilicata - centrodestra verso la vittoria. Salvini fa festa : “Dopo 20 anni governo Lega” : La Basilicata ha votato per eleggere il nuovo presidente della Regione. I seggi sono si sono chiusi alle 23 ma secondo le prime proiezioni, diffuse da Rai2, (campione 7%) il candidato in testa nella corsa alla presidenza della Regione Basilicata è Vito Bardi, in lizza per il centrodestra con il 41,4% seguito da Trerotola (centrosinistra) 33,9%...

Voto Basilicata - affluenza ore 23 : 53 - 58% : 0.00 affluenza alle urne del 53,58% alle ore 23,chiusura dei seggi, per le regionali in Basilicata. I dati comunicati sul sito del Viminale riguardano tutti i 131 comuni. Un dato in netta crescita rispetto a quello complessivo della precedente consultazione del 2013 (47,62%) quando si votò in due giorni, il 17 e 18 novembre. L'affluenza per la provincia di Matera (31 seggi su 31) alle 23 è stata del 56,22% (47,02% del 2013) e per la provincia ...

Il Voto in Basilicata - centrodestra avanti : Corsa a quattro per la poltrona di governatore. Vito Bardi potrebbe rompere un’egemonia del centrosinistra che dura dal 1995.

Basilicata al Voto - alle 19 affluenza del 39 - 73%. Salvini fa già festa : “Da stasera governo Lega” : La Basilicata vota per eleggere il nuovo presidente della Regione. I seggi sono aperti fino alle 23 ma Salvini canta già vittoria: «Da stasera la Basilicata sarà governata dalla Lega dopo 20 anni di sinistra» ha detto intervenendo a un comizio a Treviso....

Basilicata al Voto. Il centrodestra punta al rilancio - M5S teme il tracollo : Dopo esser diventata cuore del continente, con Matera capitale europea della cultura per il 2019, la Basilicata è centro delle attenzioni politiche di tutti i partiti con un voto che rappresenta l'...

Basilicata al Voto. Lega - obiettivo 20% M5s incubo flop : Mentre nella consultazione politica del 4 marzo 2018 non era andato oltre il 25,4 per cento, ossia 11,6 punti sotto il risultato nazionale. Perciò, se davvero espugna la Basilicata il centrodestra, ...

Basilicata al Voto - affluenza in crescita : Seggi aperti dalle 7 e fino alle 23 in Basilicata per 574mila elettori. Alle 12 ha votato il 13,3% contro il 5,7% del 2013 ma l'affluenza è in crescita. In campo gli aspiranti candidati alla poltrone ...

Basilicata al Voto - centrodestra sente vicina la vittoria : alle 19 affluenza al 38 - 36% : Si è attestata al 38,36% l'affluenza ai seggi per le elezioni regionali in Basilicata, secondo i dati comunicati sul sito del Viminale che riguardano 74 comuni su 131. Si tratta di un dato in netta ...

Voto Basilicata - aperti i seggi : 573mila alle urne fino alle 23 : seggi aperti in tutta la Basilicata dove oggi fino alle alle 23 si vota per il rinnovo del Consiglio regionale e la scelta del nuovo Governatore il cui nome si conoscerà in nottata. Lo scrutinio ...

Basilicata al Voto : alle 12 affluenza al 13 - 31% : Seggi aperti dalle 7 e fino alle 23 in Basilicata per 574mila elettori. alle 12 ha votato il 13,3% contro il 5,7% del 2013 ma l'affluenza è in crescita. In campo gli aspiranti candidati alla poltrone ...

Centrodestra favorito - ansia M5S I sentiment sul Voto in Basilicata : Elezioni regionali Basilicata. Seggi aperti fino alle 23 per un altro turno elettorale di grande rilevanza nazionale. Su Affaritaliani.it gli ultimissimi sentiment che si respirano nelle sedi dei principali partiti. Alle ore 23 di domenica 24 marzo le 'estimation'... Segui su affaritaliani.it

Basilicata al Voto : cosa conviene sapere : La Regione Basilicata al voto, ma cosa sappiamo della sua macchina amministrativa? Come ha funzionato in questi anni, con quali numeri? Non solo numeri di bilancio, ma anche di raggiungimento degli obiettivi, di trasparenza nella rendicontazione, di servizi ai cittadini, di pagamento alle imprese fornitrici.Non basta valutare le politiche, rientranti nelle responsabilità della Giunta: sull'azione di qualunque governo regionale incide ...

L'esito del Voto in Basilicata non influirà sul Governo - perché Lega e 5 Stelle sono già in guerra : Non mi si dica che la Cina è un paese dove vige il libero mercato , dove lo Stato non interviene nell'economia, nell'informazione». Ma Di Maio, ormai, non è più sportivo come un tempo e ha ribattuto ...

