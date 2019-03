Volley | SuperLega | 26^ giornata | definiti i playoff Modena quarta | incrocerà Milano

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : definita la griglia dei playoff scudetto. Tabellone e risultati ultima giornata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 26^ giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Ultimo turno di regular season, si definisce la griglia dei playoff scudetto anche se buona parte del Tabellone è già delineata. Perugia è prima e Trento è seconda, i Block Devils e i dolomitici attendono però di scoprire quali saranno gli avversari che dovranno affrontare nei quarti di finale: saranno sicuramente Monza e ...

SuperLega Volley oggi (domenica 24 marzo) : programma e orari delle partite. Guida tv e streaming : oggi domenica 24 marzo si disputa la 26^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si conclude la regular season, l’ultimo turno definirà la griglia dei playoff scudetto che scatteranno già settimana prossima. Perugia è già certa del primo posto e affronterà una tra Monza e Padova, i Block Devils faranno visita a Milano che invece è in lizza per il quarto posto con Modena: i meneghini e i Canarini, attesi ...

Volley : Superlega - Trento mantiene l'imbattibilità interna e chiude al secondo posto : LA CRONACA DEL MATCH- Per l'ultimo impegno della stagione regolare Angelo Lorenzetti inserisce nello starting six Giannelli al palleggio, Vettori opposto, Russell e Kovacevic schiacciatori, Codarin e ...

Volley - Superlega 2019 - 26ma giornata. Trento vince l’anticipo con Monza e si assicura il secondo posto : Il primo verdetto emesso dall’ultima giornata della Regular Season arriva da Trento ed è il secondo posto finale della squadra di Lorenzetti. Una vittoria sofferta ma meritata quella dei trentini ai danni di un Monza combattivo per due set e mezzo, a caccia dei punti che sarebbero serviti ad assicurarsi definitivamente il settimo posto e a trasformare la sfida di stasera in un anticipo dei quarti dei play-off, invece Padova domani, ...

Volley : Superlega - nel week end si chiude la Regular Season - in palio i posti Play Off : ROMA - Nel week end va in scena l'ultima giornata di Regular Season nel quale si decidono gli abbinamenti dei Play Off Scudetto. Tutto deciso invece in testa, dove è inattaccabile il primo posto della ...

Volley - SuperLega : ultima giornata - si definisce la griglia playoff. Perugia prima - duello tra Trento e Lube - Milano insidia Modena : Nel weekend andrà in scena l’ultima giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Si conclude la regular season e si definisce il tabellone dei playoff scudetto, conosciamo già le otto squadre qualificate alla post-season ma i vari accoppiamenti sono tutti da svelare. Per il momento si parte da tre certezze: Perugia è matematicamente prima, Verona sarà sesta, Milano e Modena si affronteranno tra loro nei ...

Volley - i migliori italiani della 25ma giornata di Superlega : il solito festival dei centrali. Giannelli e Lanza lampi azzurri : Nel weekend si è disputata la 25^ giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce nel fine settimana. SIMONE Giannelli: Non esce mai da questa classifica perchè sta tenendo un livello straordinariamente continuo di altissima qualità. A Modena gestisce al meglio tutte le situazioni e manda più volte in tilt il muro avversario. Ordinato, preciso, lucido: ...

Volley : Superlega - per Perugia primo posto matematico e Champions : I TABELLINI- TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA - REVIVRE AXOPOWER MILANO 2-3, 16-25, 21-25, 26-24, 25-22, 12-15, TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Zhukouski 2, Skrimov 17, Vitelli 8, Al ...

Volley - Superlega 2019 - 25ma giornata : Perugia vince la regular season - Trento sbanca Modena e difende il secondo posto : La Sir Safety batte in rimonta la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora e vince con una giornata di anticipo la regular season di Superlega. Bastano i tre punti di vantaggio alla squadra umbra per avere la certezza del primo posto perché, anche in caso di sconfitta all’ultima giornata 0-3 e contemporanea vittoria 3-0 di Trento la Sir Safety avrebbe un migliore quoziente set a parità di punti e vittorie ottenute in stagione. Decisiva, ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 17 marzo in tempo reale. Trentino sconfigge Modena 3-0 - vincono anche Lube e Perugia : Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE testuale di OA Sport, che ci porterà dentro la 25esima giornata della Superlega di pallavolo maschile, con sei sfide molto interessanti, in cui spiccherà il big match tra Modena e Trentino, in programma alle ore 18, per quello che sarà un confronto molto importante per i gialloblu, impegnati a difendere il quarto posto dall’assalto di Milano, impegnato in casa di Vibo ...