Volley | A2 Femminile | Perugia cade a Caserta | Trento si avvicina

Volley Femminile - Serie A1 : 25^ giornata - Novara seconda. Cuneo ai playoff - Chieri retrocessa - primo urrà del Club Italia : Oggi pomeriggio si è completata la 25^ giornata della Serie A1 di Volley femminile che era incominciata ieri sera con le vittorie di Bergamo e Busto Arsizio su Scandicci e Casalmaggiore. Novara ha conquistato matematicamente il secondo posto grazie alla vittoria per 3-2 ottenuta nel derby casalingo contro Cuneo: le piemontesi, reduci dalla qualificazione alle semifinali della Champions League, hanno dominato i primi due set e sembravano lanciate ...

Volley : A1 Femminile - per Bergamo tre punti di speranza contro Scandicci : LA CRONACA DEL MATCH- La Zanetti si schiera con Smarzek, Olivotto, Courtney, Tapp, Cambi, Loda e il libero Sirressi. Dall'altra parte della rete Scandicci con Malinov, Adenizia, Haak, Stevanovic, ...

Volley - A1 femminile. 25ma giornata : Bergamo demolisce Scandicci e tiene aperta la corsa ai play-off. Busto Arsizio si prende il quarto posto : La Zanetti Bergamo che non ti aspetti apre ufficialmente la crisi della Savino del Bene Scandicci demolendo con un secco 3-0 la squadra di Parisi e regalandosi una piccola speranza di centrare l’ottava posizione e dunque l’accesso ai play-off ai danni dei Cuneo che ha ancora 2 lunghezze di vantaggio sulle lombarde ma domani sarà di scena a Novara e tra una settimana ospiterà il Club Italia, con Bergamo impegnato a Monza. Bergamasche, ...

Volley femminile. Serie A1 25ma giornata. E’ battaglia per secondo e quarto posto. Duello Filottrano-Chieri per la salvezza : Assegnati il primo e l’ultimo posto matematicamente con tre giornate di anticipo, si attendono altri verdetti dal penultimo turno di campionato della Serie A1 femminile che si giocherà nel week end. Appassiona la battaglia per il secondo posto con l’Igor Gorgonzola Novara che, sbrigata la pratica Stoccarda in Europa, parte da +3 nei confronti di Scandicci in classifica ma domani ospiterà una delle squadre del momento, la Bosca San ...

Volley Femminile : 'Per l'Errepi c'è la trasferta contro le Pantere' : ... Volley Lucca 30, Lupi San Miniato 28, Volley Rosignano 26, U21 Lupi Santa Croce 24, Consani Grosseto 20, U21 Specialist 19, Pallavolo Pescia 15, Il Discobolo 2 Dettagli Categoria: SPORT Pubblicato: ...

Volley : Champions Femminile - per Novara qualificazione in tasca in due set : LA CRONACA DEL MATCH- Barbolini sceglie Egonu opposta a Carlini, Veljkovic e Stufi centrali, Bartsch-Hackley e Piccinini schiacciatrici e Sansonna libero; Athanasopoulos si affida a Kaestner in regia ...

Champions League Volley Femminile - tabellone semifinali : Novara-VakifBank e Conegliano-Fenerbahce. Calendario - date - programma - orari e tv : Novara-VakifBank e Conegliano-Fenerbahce sono le semifinali della Champions League 2019 di volley femminile. Andrà dunque in scena un doppio confronto tra Italia e Turchia, si preannunciano due battaglie stellari tra quattro autentiche corazzate che si daranno battaglia per accedere alla Finale di Berlino (Germania) che andrà in scena il prossimo 18 maggio. Le piemontesi se la dovranno vedere contro le Campionesse d’Europa allenate da ...

Volley Femminile - Champions League 2019 : Novara sbriga la pratica Stoccarda - piemontesi in semifinale! Ora sfida a Guidetti : Novara non trema e stacca il pass per le semifinali della Champions League 2019 di Volley femminile dove affronterà il VakifBank Istanbul, la formazione turca di Giovanni Guidetti che detiene il titolo. Le piemontesi dovevano conquistare almeno due set contro lo Stoccarda nel ritorno dei quarti di finale dopo essersi imposte per 3-1 settimana scorsa nel match d’andata e così hanno fatto: 25-14 e 25-22 con grande personalità contro le ...

LIVE Novara-Stoccarda Volley Femminile - Champions League in DIRETTA : Novara vince e va in semifinale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Novara-Stoccarda, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley femminile. Le piemontesi scenderanno in campo al PalaIgor per conquistare la qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale, in palio il pass per l’accesso tra le quattro grandi d’Europa e le ragazze di Massimo Barbolini non vogliono fallire l’appuntamento dopo la delusione ...

