Virtus Verona-Rimini | diretta streaming | tv e probabili formazioni

termometropolitico

(Di domenica 24 marzo 2019), tv eDomenica 24 Marzo alle 16:30 si gioca, al Centro Sportivo Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini di, il match di ritorno tra. Testa a testa importante per le due squadre che si trovano in penultima e terzultima posizione. Vincere il match è essenziale per uscire dalla zona Play-out.: lo stato della squadrache torna da un’importante vittoria in casa del Teramo. Squadra ospite che si porta in vantaggio dopo appena 12 minuti di gioco con S. Casarotto pescato in area con un crosso dalla tre quarti.che raddoppia al 20esimo minuto con G. Manfrin che dai 30 metri calcia una rasoiata potente su calcio di punizione battendo M. Lewandowski. Teramo che trova il gol al 89esimo grazie al penalty trasformato da S. Infantino. Partita che termina quindi sul ...

news_rimini : Il Rimini Calcio nella tana della Virtus Verona per una trasferta che vale la salvezza - chiamamicitta : Domani alle 16.30 l'importante sfida salvezza sul campo della Virtus Verona. - RomagnaSport : -