Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2019 ore 09 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2019 ore 08 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 24 MARZO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio A Roma SUL RACCORDO ANULARE E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA ARDEATINA, IN INTERNA IL TRAFFICO E’ AL MOMENTO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO OGGI 24 MARZO A Roma ULTIMO APPUNTAMENTO CON LA DOMENICA ECOLOGICA MOTORI SPENTI NELLA FASCIA VERDE DALLE 7.30 ALLE 12.30 POI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 24 MARZO 2019 ORE 7.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio OGGI 24 MARZO MOTORI SPENTI NELLA FASCIA VERDE PER LA DOMENICA ECOLOGICA. NELLA LA DOMENICA ECOLOGICA, PREVEDE IL DIVIETO TOTALE DELLA CIRCOLazioNE AI VEICOLI CON MOTORE ENDOTERMICO NELLA FASCIA VERDE DALLE 7,30 ALLE 12,30 E DALLE 16,30 ALLE 20,30. LA LIMITAZIONE È ESTESA ANCHE AGLI AUTOVEICOLI AD ACCENSIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2019 ore 19 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 23 MARZO 2019 ORE 19.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA PERCORRENDO LA VIA CASSIA SI RALLENTA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI CIVITAVECCHIA E SANTA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2019 ore 18 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 23 MARZO 2019 ORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA COLOMBO E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCCORRENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR SUL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2019 ore 17 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 23 MARZO 2019 ORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA OSTIENSE E LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO VIA CASSIA SI RALLENTA TRA LA STORTA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 23 MARZO 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE TRoma TERAMO E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO VIA CASSIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NELLE DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 23 MARZO 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO VIA CASSIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2019 ore 13 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 23 MARZO 2019 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE; UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA CASSIA VEIENTANA, ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE Roma; INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA, ALL’ALTEZZA DI POMEZIA NORD SEMPRE IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 23 MARZO 2019 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA PONTINA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA IL BIVIO PER VIA CRISTOFORO COLOMBO E TOR DE CENCI, PERMANGONO CODE RESIDUE SUL TRATTO INTERESSATO: UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE Roma; CI SPOSTIAMO A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 23 MARZO 2019 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN VIA CRISTOFORO COLOMBO A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI ACILIA IN DIREZIONE Roma; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PONTINA, TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E TOR DE CENCI IN USCITA DALLA CITTA’; E A CAUSA DELLA DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA STESSA PONTINA CI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 23 MARZO 2019 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI ACILIA IN DIREZIONE Roma; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PONTINA, TRA IL BIVIO PER LA STESSA COLOMBO E TOR DE CENCI IN USCITA DALLA CITTA’, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUI TRATTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2019 ore 09 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 23 MARZO 2019 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE IN VIA NOMENTANA, NEI PRESSI DI COLLEVERDE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’; CI SPOSTIAMO A FROSINONE DOVE SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE IDRICA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA CORINA: SUL TRATTO INTERESSATO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 16 MARZO 2019 ORE 17.20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI RIMOSSO IL VEICOLO IN FIAMME TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA TRIONFALE E VIA CASAL DEL MARMO. CODE A TRATTI POI SULLA CASILINA, TRA PANTANO E BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI E CODE SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 16 MARZO 2019 ORE 17.20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI RIMOSSO IL VEICOLO IN FIAMME TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA TRIONFALE E VIA CASAL DEL MARMO. CODE A TRATTI POI SULLA CASILINA, TRA PANTANO E BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI E CODE SULLA ...