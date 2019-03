Università della birra | casa della cultura birraria in Italia

Nuovo scorrimento per Borse di studio all'Università della Calabria : Notizia molto importante e attesa per gli studenti iscritti all'Università della Calabria e in particolare per gli studenti idonei non beneficiari, a seguito del secondo scorrimento della graduatoria ad esaurimento per la borsa di studio dell'Ateneo calabrese, svoltosi nella giornata di giovedì 28 febbraio 2019. Con questa nuova graduatoria, molti studenti hanno visto cambiare la loro situazione da idoneo non beneficiario a idoneo beneficiario. ...