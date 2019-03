UNA VITA | anticipazioni puntata di lunedì 25 e martedì 26 marzo 2019

UNA VITA - anticipazioni : Olga rapisce Blanca : Olga rapisce Blanca Battute finali per Olga Dicenta (Sara Sierra) nelle puntate di Una Vita in onda nei prossimi giorni su Canale 5: già disperata per essere stata lasciata da Diego (Ruben De Eguia), la ragazza andrà letteralmente in escandescenze quando Ursula (Montse Alcoverro), dopo aver scoperto che ha rivelato al figliastro come poteva aprire la cassaforte di Jaime (Carlos Olalla), la sbatterà fuori di casa. Olga concentrerà così il suo ...

UNA VITA Anticipazioni Spagnole : Lolita seduce Belarmino per salvare Antoñito : L'innamorata Lolita farà di tutto per salvare il suo Antoñito e per cogliere in fallo Belarmino, fingerà di volerlo sedurre.

UNA VITA Anticipazioni Spagnole : il bimbo di Blanca muore durante il parto : In fuga, Blanca è costretta a partorire da sola in un luogo sperduto. Purtroppo il piccolo nascerà morto.

QUESTA SETTIMANA a UNA VITA - le anticipazioni fino al 29 marzo : Ci siamo. Nuova SETTIMANA con la telenovela Una VITA e dunque anche stavolta vi riepiloghiamo le anticipazioni ufficiali su quel che vedremo da oggi (24 marzo) fino a venerdì prossimo (29 marzo) su Canale 5. Vi ricordiamo che la telenovela andrà in onda anche martedì alle 22,30 su Rete 4. Olga dissuade l’infermiera Ortego dal sabotaggio della trasfusione. Diego e Samuel si salvano, con grande disappunto di Ursula. Il dottor Quiles comunica ...

UNA VITA - trame iberiche 1-7 aprile : Simon ed Elvira si lasciano andare al loro amore : Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera ideata da Aurora Guerra, 'Una vita'. Gli spoiler delle puntate spagnole che vanno in onda da lunedì 1 fino a domenica 7 aprile svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Ursula. Quest'ultima vivrà momenti di preoccupazione dovuti all'assenza delle figlie e avrà intenzione di mettersi alla ricerca di Olga e Blanca. ...

Anticipazioni UNA VITA - puntate spagnole : un ritorno sgradito : Una Vita, Anticipazioni puntate straniere: Huertas torna ad Acacias 38 Un ritorno inaspettato segnerà le prossime puntate di Una Vita. La soap opera di Aurora Guerra vedrà fare il suo ingresso ad Acacias 38 Huertas, l’ex amate di Felipe e la cosa creerà non solo problemi a Celia, ma anche a Blanca e Diego. Nelle puntate spagnole di Una Vita infatti, il ragazzo andrà a vivere con la figlia di Ursula e dovrà trovare un nuovo lavoro. Diego ...

Trame - UNA VITA : Ursula e le figlie appartengono ad un'importante stirpe russa : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda nei prossimi mesi si soffermano su Ursula Dicenta, interpretata dall'attrice spagnola Montserrat Alcoverro. La donna, infatti, chiederà all'investigare Reira di trovare delle informazioni sul suo passato. Una Vita: Ursula vuole conoscere il suo passato Nel corso delle prossimi mesi, i ...

Trame Il paradiso delle signore : Antonio e Giovanni pronti per UNA nuova attività : Le vicende dei personaggi della soap opera di Rai 1, 'Il paradiso delle signore' continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani. Nuovi colpi di scena sono pronti a regalare dei cambiamenti intorno alle Trame dei prossimi appuntamenti, che vedono al centro delle attenzioni il personaggio di Riccardo. Gli spoiler degli appuntamenti in onda da lunedì 1 fino a venerdì 5 aprile svelano che Riccardo farà ritorno nella sua abitazione, ...

Trame UNA VITA : Leonor viene ingannata dal nuovo proprietario de La Deliciosa : Eccoci con un nuovo spazio incentrato sulla telenovela iberica “Una Vita”. Negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 tra qualche mese entreranno in scena i coniugi Inigo (Xoan Forneas) e Flora Cervera (Alejandra Lorenzo). I nuovi arrivati provenienti dalle Indie Orientali, giungeranno ad Acacias 38 dopo aver acquistato La Deliciosa. Purtroppo i nuovi proprietari della vecchia pasticceria di Victor Ferrero, finiranno per intossicare tutti ...

Anticipazioni UNA VITA : Ursula internata per tutto il male fatto alle figlie : Le trame della soap opera spagnola “Una Vita” continuano a regalare colpi di scena giorno dopo giorno. Nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset nei prossimi mesi la spietata dark lady di Acacias 38 pagherà per le malefatte commesse nel corso degli anni. Nello specifico Ursula Dicenta verrà ripagata con la stessa moneta dalla figlia Blanca e dal padre naturale, Koval. La dark lady, dopo essere stata perseguitata dalla ...

UNA VITA anticipazioni : LEONOR e le feste clandestine di IÑIGO e FLORA : Nelle prossime puntate di Una Vita i “coniugi” IÑIGO (Xoan Forneas) e FLORA Cervera (Alejandra Lorenzo), nuovi proprietari de La Deliciosa, non passeranno inosservati a calle Acacias: i due, fin da subito, daranno l’impressione di non avere affatto idea di come si dirige una cioccolateria e, proprio per questo, finiranno per intossicare tutti i vicini durante l’inaugurazione della loro attività commerciale. Questo non ...

Roy Paci si aggiudica il premio Amnesty International : «Non potrei immaginare UNA separazione tra musica e vita» : È “Salvagente”, il brano di Roy Paci & Aretuska con il rapper Willie Peyote, ad aggiudicarsi il premio Amnesty International Italia, sezione Big, come miglior brano sui diritti umani del 2018. In questo caso un brano sull’integrazione. Il premio è stato istituito nel 2003 da Amnesty International Italia e dal festival Voci per la Libertà, che ospiterà i vincitori domenica 21 luglio a Rosolina Mare (Rovigo), nella serata finale della 22a ...