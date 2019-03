Un talento al giorno | Mathias De Wolf | il talento belga che somiglia a Paquetà

calcioweb.eu

(Di domenica 24 marzo 2019)De, classe 2002, è il protagonista della nostra rubrica “Unal“. Impegnato nel torneo di Viareggio, ha segnato 3 gol trascinando il suo Brugge in semifinale. Nato a Leuven il 21 febbraio del 2002, è entrato a far parte del settore giovanile del Club Brugge a 14 anni. Si è distinto anche nelle nazionali giovanili dei “Diavoli Rossi” a suon di assist e gol. Con il suo club, si è messo in mostra anche nella Youth League, la Champions League giovanile, grazie ad una doppietta segnata all’Atletico Madrid.Deè una mezzala sinistra tecnica ed abile con entrambi i piedi, elegante nei movimenti e bravo negli inserimenti senza palla. E’ un giocatore estroso, che può fare la differenza con una giocata. La sua unica pecca è la struttura fisica, in quanto risulta poco robusto e ha bisogno di mettere potenza nelle ...

dolcechiara3 : RT @ifIwereMichael: Solo tu puoi sapere quanto veramente vali e ce lo dimostri ogni giorno, in ogni sguardo, in ogni gesto e in ogni esibiz… - asiaaltobellii : RT @ifIwereMichael: Solo tu puoi sapere quanto veramente vali e ce lo dimostri ogni giorno, in ogni sguardo, in ogni gesto e in ogni esibiz… - hugmeplease_97 : RT @ifIwereMichael: Solo tu puoi sapere quanto veramente vali e ce lo dimostri ogni giorno, in ogni sguardo, in ogni gesto e in ogni esibiz… -