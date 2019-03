Ucraina | paura al concerto di Toto Cutugno | contestatore fa irruzione sul palco Ecco

ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2019) “Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano, lasciatemi cantare“. Stava intonando proprio questa canzonesuldel Palazzo Nazionale delle Arti di Kiev, in, quando si sono verificati attimi die tensione. Il cantante aveva deciso di esibirsi nonostante la notizia del suo inserimento nella “black list” del Paese che lo vede in modo critico per le sue posizioni filorusse. L’evento aveva fatto registrare il tutto esaurito, d’altra parteè amatissimo nell’Europa dell’Est, e stava filando tutto liscio fino a quando un uomo non ha fattosulproprio mentre lui cantava “L’Italiano“.La scena è stata immortalata in un video in cui si vede un uomo salire all’improvviso sule avvicinarsi al cantante: lui inizialmente continua ad esibirsi imperterrito, poi quando ...

stetho83 : @krull1982 ho visto Portogallo Ucraina e l’Ucraina che è molto limitata ha giocato molto bene, senza paura - fraspa1976 : Oggi è la #giornatamondialedellafelicita. Ma non in Ucraina, che da quelle parti Al Bano fa paura. - marco_francioso : Dopo ALBAN(D)O CARRISIS tocca a Toto Cotugno... L''Italiano' in Ucraina fa paura...#solonoi — divertito -