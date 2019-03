Trump non ha tradito l' America

huffingtonpost

(Di domenica 24 marzo 2019) Dopo tutto Donaldnon hagli Usa. Il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, dopo mesi di inchiesta non ha trovato nessuna prova di collusione fra la campagna di Donalde la Russia. Secondo quanto si legge nel documento finale: né il presidentené nessuno dei suoi collaboratori si è coordinato con il governo russo per interferire sulle elezioni 2016.La conclusione si legge nella lettera inviata dal ministero delle Giustizia William Barr al Congresso per presentare in via sintetica le conclusioni del rapporto Mueller. Barr scrive: "Il procuratore speciale non ha rinvenuto che, durante la campagna elettorale di, nessun associato con questa abbia cospirato o si sia coordinato con i numerosi tentativi del governo, nonostante le varie offerte giunte da individui affiliati con la Russia per sostenere la campagna di ...

