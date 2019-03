Trofeo Binda 2019 oggi 24 marzo | orario d’inizio e come vedere la gara in tv

oasport

(Di domenica 24 marzo 2019) Si correrà nella giornata diil, terzo appuntamento della stagione ciclistica internazionale al femminile. Storica classica del calendario del Women’s WorldTour giunta alla 44a edizione, la corsa si disputa in provincia di Varese e ha il suo centro nel comune di Cittiglio, paese di nascita del campionissimo Alfredoda cui ilprende il nome. Tra le protagoniste più attese spicca senza dubbio l’olandese Marianne Vos (CCC Liv), che riceverà un premio speciale per la sua decima partecipazione all’evento (con tre successi). Il percorso di 131 km vedrà le atlete prenderà il via da Taino ed entrare per la parte finale in un circuito caratterizzato dall’impegnativa salita di Orino da ripetere ben quattro volte. La passata stagione a vincere in solitaria è stata la polacca Katarzyna Niewiadoma (Canyon SRAM Racing)Il...

