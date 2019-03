Trofeo Binda 2019 | Marianne Vos distrugge la concorrenza | vittoria da Cannibale

oasport

(Di domenica 24 marzo 2019) È tornata la veradel ciclismo femminile:Vos domina in lungo e in largo la ventunesima edizione del, il Mondiale di Primavera, una delle classiche più importanti del Women’s World Tour. Uno spettacolo da parte del fenomeno olandese della CCC: bene in salita, pronta a chiudere su tutte nell’ultimo tratto, praticamente senza problemi in volata.Tanti scatti nelle prime fasi di gara, ma il plotone non ha lasciato troppo spazio alle attaccanti. La prima a muoversi è stata Demi Vollering, sul primo passaggio del GPM di Cunardo. Ripresa l’olandese è stata la volta di Tayler Wiles, della Trek-Segafredo, con circa un minuto guadagnato. Sul GPM di Orino è stata raggiunta e scavalcata da Grace Brown. Gruppo che comunque è andato a compattarsi per le ultime tornate, nonostante gli attacchi di atlete del calibro di Niewiadoma, Ludwig e ...

directvelo : Trofeo Alfredo Binda : Marianne Vos 1ère - Cicloweb_it : Trofeo Binda, vittoria per una dominante Marianne Vos. Quinta Elena Cecchini - cyclocross24 : Marianne Vos wins the Trofeo Binda. ???? #TrBinda #TrofeoBinda -