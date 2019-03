Traforo Monte Bianco | vent’anni fa l’incendio che causò 39 vittime Da allora nessuna

ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2019) Verso le 10.30 del 24 marzo di 20 anni fa il camionista belga Gilbert Degrave imboccò il tunnel deldal versante francese: sul suo camion frigorifero trasportava un carico di margarina e farina. Alcuni testimoni riferirono in seguito di aver visto il Tir entrare nel tunnel già fumante. Alle 10.48, il mezzo prese improvvisamente fuoco come una torcia e costrinse l’autista a fermarsi dentro alla galleria, creando un ingorgo.Pochi minuti dopo fu dato l’allarme, che fece chiudere gli ingressi del tunnel sia sul versante francese che su quello italiano. Anche i soccorsi partirono immediatamente, ma non riuscirono a impedire la morte di 39 persone, tutti autisti di diverse nazionalità europee,delle fiamme, dell’alta temperatura che si scatenò immediatamente o della cortina di fumo acre che si propagò nella galleria e che i ventilatori non riuscirono a ...

