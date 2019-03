Traffico Roma del 24-03-2019 ore 07 | 30

Traffico Roma del 23-03-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 23 MARZO 2019 ORE 19:20 maX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA VIA BARBARANO RomaNO E LA VIA TRIONFALE VERSO LA STORTA. PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO DELLA PONTINA FINO ALLA RomaNINA UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico ALL’ALTEZZA DI VIA GINO CERVI. SEMPRE PER ...

Traffico Roma del 23-03-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 23 MARZO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO DELLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA DELLE VIGNE NUOVE ALL’ALTEZZA DI VIA GINO CERVI. UN’ALTRO INCIDENTE IN VIALE DELLA SERENISSIMA ...

Traffico Roma del 23-03-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 23 MARZO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… RALLENTAMENTI PER DIVERSI INCIDENTI UNO SULLA VIA CASSIA, AD ALTEZZA DI VIA GIULIO GALLI UN ALTRO IN VIA DELLA LEGA LOMBARDA, AD ALTEZZA VIA CAMPALDINO E ANCORA IN VIA NOMENTANA AD ALTEZZA VIA FRANCESCO ALGAROTTI E QUINDI INCIDENTE IN CORSO VITTORIO EMANUELE II E IN VIALE DELLA SERENISSIMA, NEI PRESSI ...

Traffico Roma del 23-03-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 23 MARZO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… IN ZONA GIUSTINIANA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA VIA CASSIA, AD ALTEZZA DI VIA GIULIO GALLI, E SI STA IN CODA IN DIREZIONE DELLA STORTA, IN DIREZIONE OPPOSTA QUINDI VERSO LA CAPITALE I CURIOSI RALLENTANO IL Traffico A PARTIRE DALLA VIA BRACCIANESE UN ALTRO INICENTE E’ AVVENUTO IN VIA DELLA LEGA ...

Traffico Roma del 23-03-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 23 MARZO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… IN ZONA GIUSTINIANA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA VIA CASSIA, AD ALTEZZA DI VIA GIULIO GALLI, E SI STA IN CODA IN DIREZIONE DELLA STORTA, IN DIREZIONE OPPOSTA QUINDI VERSO LA CAPITALE I CURIOSI RALLENTANO IL Traffico A PARTIRE DALLA VIA BRACCIANESE UN ALTRO INICENTE E’ AVVENUTO IN VIA DELLA LEGA ...

Traffico Roma del 23-03-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 23 MARZO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… IN ZONA GIUSTINIANA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA VIA CASSIA, AD ALTEZZA DI VIA GIULIO GALLI, E SI STA IN CODA IN DIREZIONE DELLA STORTA, IN DIREZIONE OPPOSTA QUINDI VERSO LA CAPITALE I CURIOSI RALLENTANO IL Traffico A PARTIRE DALLA VIA BRACCIANESE UN ALTRO INICENTE E’ AVVENUTO IN VIA DELLA LEGA ...

Traffico Roma del 23-03-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 23 MARZO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE CODE PER UN INCIDENTE DALLA RM FIUMICINO ALLA VIA DELMARE DIREZIONE CASILINA UN INCIDENTE E’ AVVENUTO IN CITTA’ SU VIA CASETTA MATTEI ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CANTELMO DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 20.00, AVRÀ LUOGO UNA MANIFESTAZIONE NAZIONALE INDETTA DAL “COMITATO MARCIA ...

Traffico Roma del 23-03-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 23 MARZO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE CODE PER UN INCIDENTE DALLA RM FIUMICINO ALLA VIA DELMARE DIREZIONE CASILINA UN INCIDENTE E’ AVVENUTO IN CITTA’ SU VIA CASETTA MATTEI ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CANTELMO DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 20.00, AVRÀ LUOGO UNA MANIFESTAZIONE NAZIONALE INDETTA DAL “COMITATO MARCIA ...

Traffico Roma del 23-03-2019 ore 12 : 30 : | | | | | |VIABILITÀ Roma SABATO 23 MARZO 2019 ORE 11:20 | | | | | | | | | |DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI | | | | |Roma CAPITALE E DELL’ACI… | | | | | | | SEMPRE SCORREVOLE IL TRATTO URBANO DELLA A24 E IL GRA DI Roma. DIVERSI GLI INCIDENTIIL PRIMO SU VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI ALL’ALTEZZA DELLA VIA TRIONFALE ; UN LATRO CON CODE SULLA PONTINA TRA LA COLOMBO E MONSTACCIANO ED UN TERXO INCIDENTE CON CODE SULLA ...

Traffico Roma del 23-03-2019 ore 11 : 30 : | | | | | |VIABILITÀ Roma SABATO 23 MARZO 2019 ORE 11:20 | | | | | | | | | |DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI | | | | |Roma CAPITALE E DELL’ACI… | | | | | | | SEMPRE SCORREVOLE IL TRATTO URBANO DELLA A24 E IL GRA DI Roma. DIVERSI GLI INCIDENTIIL PRIMO SU VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI ALL’ALTEZZA DELLA VIA TRIONFALE ; UN LATRO CON CODE SULLA PONTINA TRA LA COLOMBO E MONSTACCIANO ED UN TERXO INCIDENTE CON CODE SULLA ...

Traffico Roma del 23-03-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 23 MARZO 2019 ORE 09:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, ADDIRITTURA SCARSO. SUL PIAZZALE DI PORTA PIA TRA LE 10 E LE 12 POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UNA MANIFESTAZIONE NEI PRESSI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DALLE 14 ALLE 20, E’ IN PROGRAMMA UN’altra ...

Traffico Roma del 23-03-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 23 MARZO 2019 ORE 09:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, ADDIRITTURA SCARSO. SUL PIAZZALE DI PORTA PIA TRA LE 10 E LE 12 POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UNA MANIFESTAZIONE NEI PRESSI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DALLE 14 ALLE 20, E’ IN PROGRAMMA UN’altra ...

Traffico Roma del 23-03-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 23 MARZO 2019 ORE 08:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SITAUZIONE DEL Traffico NELLA NORMA, NON CI SONO INPEDIMENTI PARTICOLARI PER I CITTADINI RomaNI, SOLO UN INCIDENTE E’ DA SEGNALARE SULLA CIRCONVALLAZIONE CLODIA IN PROSSIMITA’ DI VIA DURAZZO VERSO IL FORO ITALICO SCORREVOLE ANCHE IL Traffico SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA ...

Blocco auto Roma - domenica ecologica/ 24 marzo stop Traffico fascia verde : le deroghe : Blocco traffico auto a Roma Capitale, il 24 marzo l'ultima domenica ecologica: orari, multe e stop traffico. Le deroghe: chi può circolare?