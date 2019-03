Torneo Miami Fabio Fognini eliminato al 3° turno da Bautista Agut

Tennis - WTA Miami 2019 : Serena Williams si ritira dal Torneo della Florida per un problema al ginocchio : “Sono davvero dispiaciuta di dover rinunciare a proseguire nel torneo. Mi sono fatta male al ginocchio sinistro. Giocare nell’Hard Rock Stadium è stata un’esperienza incredibile quest’anno e vorrei ringraziare l’organizzazione del Miami Open per aver saputo promuovere un evento del genere. Spero di poter ritornare l’anno prossimo, per giocare questo torneo unico, davanti ai fantastici tifosi di Miami“. Sono queste le parole di Serena ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : i risultati di venerdì 22 marzo. Thiem e Nishikori fuori - ok Djokovic - avanza Fognini. Finisce il Torneo di Sonego : Giornata di secondi turni all’ATP Masters 1000 di Miami, che ha visto scendere in campo un buon numero di giocatori di prima fascia, tra cui l’uomo che ad oggi è il re del Tennis mondiale, Novak Djokovic. Il serbo esordisce in maniera vittoriosa contro un suo avversario abituale, battuto in ognuna delle cinque occasioni (walkover di Indian Wells 2015 escluso) in cui l’ha affrontato: l’australiano Bernard Tomic, sconfitto ...