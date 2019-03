Tonali-Juventus | Paratici sfida Marotta per il nuovo Pirlo

juvedipendenza

(Di domenica 24 marzo 2019)– Sandrocontinua ad essere al centro di una battaglia di mercato: il giovane centrocampista del Brescia, già nel giro della Nazionale maggiore, piace a tutte le grandi del nostro campionato.e Inter sono in prima fila per l’acquisto del 18enne che Cellino darà via per non meno di trenta milioni di euro. I bianconeri sembrerebbero in … More

calciomercatoit : ??#Juventus - duello con l'#Inter e non solo per il gioiellino #Tonali ??#CMITmercato - passione_inter : TS - L'Inter ritorna su Tonali: Marotta lancia la sfida alla Juventus. Ecco i dettagli - - internewsit : Tonali, Marotta insidia la Juventus: la proposta dell'Inter - TS - -