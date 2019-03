Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : Heng Zhang sbaglia ma resta in resta dopo la terza serie delle qualificazioni - rimonta Diana Bacosi : Va in archivio anche la terza serie della prima giornata di qualificazioni dello skeet femminile, nell’ambito della Coppa del Mondo di Tiro a volo 2019, in corso ad Acapulco (Messico), con la cinese Heng Zhang in testa alla classifica, dopo aver rimediato appena un errore, maturato proprio nel corso dell’ultima sessione, per un punteggio complessivo di 74. Due le atlete in seconda piazza, distanti appena un piattello, ovvero la ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : Heng Zhang in testa dopo le prime due serie dello skeet - 16 Katiuscia Spada : Si è da poco conclusa la prima giornata delle qualificazioni per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Tiro a volo, specialità skeet femminile, in corso ad Ac

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : Heng Zhang in testa dopo le prime due serie dello skeet - 16^a Katiuscia Spada : Si è da poco conclusa la prima giornata delle qualificazioni per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Tiro a volo, specialità skeet femminile, in corso ad Acapulco (Messico), con la cinese Heng Zhang in testa dopo le prime due sessioni a punteggio pieno, avendo centrato tutti e 50 i piattelli a disposizione. Seconda posizione momentanea per la connazionale Donglian Zhang, a quota 49, stesso punteggio della statunitense Samantha Simonton, della ...

Tiro a volo : Cdm - Rossi-Pellielo solo 5/i : ANSA, - ACAPULCO, MESSICO,, 21 MAR - E' la coppia australiana formata da Laetisha Scanlan e James Willet la vincitrice della gara di Mixed Team di fossa, specialità olimpica a partire da Tokyo 2020, ...

Tiro a volo : Cdm - Rossi-Pellielo solo 5/i : Dopo una qualificazione chiusa sul 148/150 grazie al perfetto 75/75 del quattro volte campione del mondo e quattro volte medagliato olimpico e dal 73 dell'olimpionica di Londra 2012, i due azzurri ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : nel trap misto chiudono quinti Jessica Rossi e Giovanni Pellielo : Sfuma il sogno del podio per l’Italia del Tiro a volo nel trap misto: ad Acapulco, in Messico, sede della prima tappa della Coppa del Mondo, Jessica Rossi e Giovanni Pellielo terminano la finale al quinto posto, venendo eliminati dopo 30 piattelli con il punteggio di 25. Troppi cinque errori in una sfida di livello altissimo. Vittoria ad Australia 1 di Laetisha Scanlan e James Willett con 46/50 ad un solo piattello dal record del Mondo che ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : nel trap misto volano in finale Jessica Rossi e Giovanni Pellielo! : Occorreva sfiorare la perfezione per andare in finale, e Jessica Rossi e Giovanni Pellielo, Italia 1, ci sono riusciti: nelle qualifiche del trap misto della prima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo di Acapulco, in Messico, gli azzurri totalizzano 148/150 e passano alla finale. Giovanni Pellielo riscatta l’opaca prestazione individuale facendo 75/75, mentre Jessica Rossi manca un piattello sia nella seconda che nella terza serie. ...

Tiro a volo : male Pellielo ad Acapulco : ANSA, - Acapulco, MESSICO,, 21 MAR - E' andata male agli azzurri impegnati nella gara di Fossa olimpica della prova di Coppa del Mondo di Tiro a

Tiro a volo : male Pellielo ad Acapulco : Acapulco, MESSICO,, 21 MAR - E' andata male agli azzurri impegnati nella gara di Fossa olimpica della prova di Coppa del Mondo di Tiro a volo ad Acapulco. Ad imporsi è stato l'australiano James Willet, dominatore con un perfetto 125/125 in qualifica e 47/50 in finale. Con lui sul podio l'egiziano Ahmed Zaher e il cinese ...

Tiro a volo - Qualificazioni Oimpiadi Tokyo 2020 : Italia ancora a quota zero nel trap - restano 10 pass a disposizione. Ma c’è l’ancora il ranking : Il quinto posto di Massimo Fabbrizi nel trap maschile nella prima tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo fa sfumare la possibilità per l’Italia di staccare una carta olimpica: mentre al femminile le azzurre hanno già conquistato i due pass a disposizione, gli uomini sono ancora a secco, e al momento l’Italia non può schierare neppure coppie nella prova mista. Sono ancora 10 però i posti disponibili al maschile in competizioni alle ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : nel trap maschile Massimo Fabbrizi è quinto - svanisce la carta olimpica : Niente carta olimpica, almeno per il momento, per l’Italia del trap maschile: ad Acapulco, in Messico, nella prima tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo Massimo Fabbrizi chiude la finale al quinto posto e non riesce a staccare il pass per Tokyo. Sfuma così anche la possibilità di schierare una coppia nella prova mista, dato che al femminile l’Italia ha già conquistato entrambe le carte. Vittoria dell’australiano James ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : Massimo Fabbrizi in finale nel trap - fuori Mauro De Filippis e Giovanni Pellielo : Dopo il successo di Jessica Rossi, continuano a stupire gli italiani impegnati nella Coppa del Mondo di Tiro a volo in corso ad Acapulco (Messico). Massimo Fabbrizi si qualifica per la finale del trap maschile, totalizzando lo score di 124 nelle eliminatorie e ottenendo il secondo posto dopo lo shoot off, superando il francese Sebastien Guerrero, l’egiziano Ahmed Zaher e il cinese Haicheng Yu, in ordine di piazzamento. Memorabile invece la ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : Massimo Fabbrizi in finale nel trap - James Willett infallibile - fuori Mauro De Filippis e Giovanni Pellielo : Dopo il successo di Jessica Rossi, continuano a stupire gli italiani impegnati nella Coppa del Mondo di Tiro a volo in corso ad Acapulco (Messico), con Massimo Fabbrizi che si qualifica per la finale del trap maschile, totalizzando lo score di 124 nelle eliminatorie e ottenendo il secondo posto dopo lo shoot off, superando il francese Sebastien Guerrero, l’egiziano Ahmed Zaher e il cinese Haicheng Yu, in ordine di piazzamento. Memorabile ...

Tiro a Volo - Jessica Rossi vince la gara di Trap femminile ad Acapulco : staccato il pass per Tokyo 2020 : La tiratrice azzurra ha vinto la prima prova di Coppa del Mondo Issf ad Acapulco, qualificandosi per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 Jessica Rossi ha vinto la gara di Trap femminile nella prima prova di Coppa del Mondo Issf 2019 ad Acapulco, in Messico, e con l’oro ha staccato il pass per volare ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 aggiudicandosi la seconda ed ultima Carta Olimpica per l’Italia. LaPresse/Alfredo Falcone La ...