The Walking Dead 9X16 | trama | anticipazioni | promo | spoiler | streaming

cubemagazine

(Di domenica 24 marzo 2019) L’episodio TheThe Storm va in onda domenica 31 marzo 2019 sulla AMC. Ecco di seguito. ATTENZIONE: l’articolo contiene. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV ETheAnche quest’anno siamo giunti all’ultimo episodio di stagione della serie tv tra le più seguite degli ultimi anni. Infatti con il season finale The, le avventure di Daryll, Carol, Michonne e le varie comunità ci salutano per tornare poi a ottobre con la decima stagione. La puntata finale di quest’anno televisivo si intitola The Storm, che tradotto in italiano significa letteralmente “la tempesta”.La breve sinossi rilasciata dall’emittente americana rivela qualche anticipazione sulla. All’indomani di una sconvolgente perdita, le comunità devono ...

bubinoblog : ASCOLTI TV USA CAVO DAL 17 AL 23 MARZO 2019: RITORNO IN CALO PER BILLIONS, DELUDE L'ESORDIO DI PRETTY LITTLE LIARS:… - alexa1163 : RT @godzyperplesso: Una mia vicina ha perso il gatto e ha chiamato a raccolta gli amici, ora saranno una decina a girare per la via semibui… - cinefilosit : #TheWalkingDead 9x15: clip dall'episodio -