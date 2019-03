The Dirt | la recensione | il film Netflix sui Motley Crue è l' anti-Bohemian Rhapsody?

The Stinky & Dirty Show 2 - su Amazon Prime lo show dedicato ai più piccoli : La seconda stagione di The Stinky & Dirty show, adattamento televisivo dei libri di Jim e Kate McMullan arriva in esclusiva su Amazon Prime

The Stinky e Dirty Show : un camion e una ruspa insegnano ai bambini a non arrendersi mai : The Stinky & Dirty Show è l’adattamento televisivo dei libri di Jim e Kate McMullan. I personaggi principali – un camion della spazzatura e una ruspa – sono due protagonisti insoliti con dei nomi di poco appeal (letteralmente ‘puzzolente’ e ‘sporco’), ma le loro avventure non potranno che strappare un sorriso soprattutto ai più piccoli, insegnando loro a non arrendersi mai nonostante i tentativi e i ...

The Stinky e Dirty Show : un camion e un ruspa insegnano ai bambini a non arrendersi mai : The Stinky & Dirty Show è l’adattamento televisivo dei libri di Jim e Kate McMullan. I personaggi principali – un camion della spazzatura e una ruspa – sono due protagonisti insoliti con dei nomi di poco appeal (letteralmente ‘puzzolente’ e ‘sporco’), ma le loro avventure non potranno che strappare un sorriso soprattutto ai più piccoli, insegnando loro a non arrendersi mai nonostante i tentativi e i ...

"The Dirt" - arriva il film sulla vita hard rock dei Motley Crue : Milano, 19 feb., askanews, - arriva su Netflix "The Dirt", il film sui Motley Crue, band che dell'hard rock ha fatto uno stile di vita. Il film, in uscita il 22 marzo, è basata sull'omonima biografia. ...