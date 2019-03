Tennis | WTA Miami 2019 | i risultati del 23 marzo Eliminata Naomi Osaka | avanza Petra

oasport

(Di domenica 24 marzo 2019) Sono andati in scena i match del terzo turno della parte alta del tabellone del torneo WTA Premier Mandatory di, anche se la notizia del giorno arriva dalla parte bassa e riguarda il ritiro di Serena Williams a causa di un problema fisico. Questo il testo del tweet degli organizzatori con l’annuncio ufficiale: “A causa di un infortunio al ginocchio sinistro Serena Williams si è ritirata. La testa di serie numero 18, la cinese Qiang Wang,al quarto turno. Auguriamo a Serena un recupero veloce e speriamo di vederla tornare ail prossimo anno“.IL TWEET CHE ANNUNCIA IL RITIRO DI SERENA WILLIAMS ⚠️ DRAW ALERT ⚠️Due to a left knee injury, @serenawilliams has withdrawn. No. 18 seed Qiang Wang of China will advance to the fourth round.We wish Serena a speedy recovery and hope to see her back innext year.#Open ...

