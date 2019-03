Tennis | Miami | avanza Federer | si ritira Serena Williams

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Federer vince soffrendo - clamorosa eliminazione di Zverev : Si sono completati i match del secondo turno al torneo ATP Masters 1000 di Miami. Ha sofferto tanto, ma alla fine ha vinto Roger Federer, che ha perso il primo set contro il moldavo Radu Albot e poi ha vinto in rimonta al terzo dopo oltre due ore di gioco. Un successo che permette a Federer di conquistare il terzo turno, dove ora affronterà il serbo Filip Krajinovic, che ha evitato il derby svizzero in Florida. Infatti il numero 103 del mondo ha ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Federer vince soffrendo - clamorosa eliminazione di Zverev : Si sono completati i match del secondo turno al Masters 1000 di Miami. Ha sofferto tanto, ma alla fine ha vinto Roger Federer, che ha perso il primo set contro il Moldavo Radu Albot e poi ha vinto in rimonta al terzo dopo oltre due ore di gioco. Un successo che permette a Federer di conquistare il terzo turno, dove ora affronterà il serbo Filip Krajinovic, che ha evitato il derby svizzero in Florida. Infatti il numero 103 del mondo ha sconfitto ...

Tennis - WTA Miami 2019 : Serena Williams si ritira dal torneo della Florida per un problema al ginocchio : “Sono davvero dispiaciuta di dover rinunciare a proseguire nel torneo. Mi sono fatta male al ginocchio sinistro. Giocare nell’Hard Rock Stadium è stata un’esperienza incredibile quest’anno e vorrei ringraziare l’organizzazione del Miami Open per aver saputo promuovere un evento del genere. Spero di poter ritornare l’anno prossimo, per giocare questo torneo unico, davanti ai fantastici tifosi di Miami“. Sono queste le parole di Serena ...

Tennis : Miami - S.Williams si chiama fuori : L'americana ex n.1 del mondo ha fatto sapere di avere problemi al ginocchio sinistro che non le consentono di scendere in campo contro la cinese Qiang Wang, che quindi si qualifica per gli ottavi di ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Marco Cecchinato accede al terzo turno senza giocare. Forfait di Damir Dzumhur : Non vedremo in campo nella serata italiana il nostro Marco Cecchinato nel secondo turno del Masters 1000 di Tennis a Miami (Stati Uniti). Il palermitano (n.16 del mondo), infatti, accede al terzo round senza giocare per effetto del Forfait del bosniaco Damir Dzumhur, numero 53 ATP, a causa di un problema alla schiena. L’azzurro quindi affronterà nel prossimo incontro il vincente della sfida fra il belga David Goffin, numero 20 della ...

Tennis - Miami : Djokovic e Fognini al terzo turno - Giorgi eliminata : Miami, STATI UNITI, - Buona la prima anche se con un po' di sofferenza. Fabio Fognini, al debutto, supera il secondo turno al 'Miami Open', secondo Atp Masters 1000 del 2019, dotato di un montepremi ...

Tennis - WTA Miami 2019 : i risultati del 22 marzo. Avanzano Osaka - Halep e le sorelle Williams. Out Camila Giorgi : La pioggia concede una pausa e così può svolgersi per intero il programma del torneo WTA Premier Mandatory di Miami: sono infatti 25 i match di secondo turno completati tra il pomeriggio di ieri e la notte italiana. Il tabellone ora è finalmente allineato ai sedicesimi, che scatteranno nel pomeriggio con le sfide della parte alta. Purtroppo cade la nostra Camila Giorgi al cospetto della tedesca Tatjana Maria, così come l’ucraina Elina ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : i risultati di venerdì 22 marzo. Thiem e Nishikori fuori - ok Djokovic - avanza Fognini. Finisce il torneo di Sonego : Giornata di secondi turni all’ATP Masters 1000 di Miami, che ha visto scendere in campo un buon numero di giocatori di prima fascia, tra cui l’uomo che ad oggi è il re del Tennis mondiale, Novak Djokovic. Il serbo esordisce in maniera vittoriosa contro un suo avversario abituale, battuto in ognuna delle cinque occasioni (walkover di Indian Wells 2015 escluso) in cui l’ha affrontato: l’australiano Bernard Tomic, sconfitto ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Fognini si sblocca! Battuto in tre set l’argentino Andreozzi : Dopo cinque sconfitte consecutive, Fabio Fognini ritrova la vittoria nel circuito maggiore e lo fa soffrendo ed in rimonta nel match di secondo turno al Masters 1000 di Miami. Il Tennista di Arma di Taggia ha sconfitto in tre set l’argentino Guido Andreozzi, numero 80 del mondo, con il punteggio di 5-7 6-4 6-4 dopo due ore e venticinque di gioco. Fognini non vinceva un match addirittura dal secondo turno degli Australian Open, quando si ...

Tennis - WTA Miami 2019 : Camila Giorgi subito eliminata. Ko all’esordio con la tedesca Maria : Prestazione deludente per Camila Giorgi all’esordio (secondo turno) nel Miami Open, secondo WTA Premier Mandatory della stagione. La numero 31 del mondo è stata sconfitta dalla tedesca Tatjana Maria, numero 62 del ranking mondiale, in due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e ventidue minuti di gioco. Un inizio di primo set che ha visto la marchigiana commettere tantissimi errori. Giorgi ha perso il servizio a zero nel quarto ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Lorenzo Sonego lotta come un leone ma si arrende a John Isner. L’azzurro ko in due set nel secondo turno : Lorenzo Sonego (n.106 del mondo) lotta come un leone ma deve arrendersi al n.9 del ranking John Isner nel secondo turno del Masters 1000 di Miami (Stati Uniti). L’azzurro è costretto a salutare la Florida, sconfitto da Long John con lo score di 7-6 (2) 7-6 (7) in 1 ora e 51 minuti di partita. Due tie-break costano caro a Sonego che quindi vede vanificato il sogno del terzo round. Il piemontese, però, merita l’onore delle armi, avendo ...