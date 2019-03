Tennis | Masters 1000 Miami 2019 | Federer vince soffrendo | clamorosa eliminazione di Zverev

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Marco Cecchinato accede al terzo turno senza giocare. Forfait di Damir Dzumhur : Non vedremo in campo nella serata italiana il nostro Marco Cecchinato nel secondo turno del Masters 1000 di Tennis a Miami (Stati Uniti). Il palermitano (n.16 del mondo), infatti, accede al terzo round senza giocare per effetto del Forfait del bosniaco Damir Dzumhur, numero 53 ATP, a causa di un problema alla schiena. L’azzurro quindi affronterà nel prossimo incontro il vincente della sfida fra il belga David Goffin, numero 20 della ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : i risultati di venerdì 22 marzo. Thiem e Nishikori fuori - ok Djokovic - avanza Fognini. Finisce il torneo di Sonego : Giornata di secondi turni all’ATP Masters 1000 di Miami, che ha visto scendere in campo un buon numero di giocatori di prima fascia, tra cui l’uomo che ad oggi è il re del Tennis mondiale, Novak Djokovic. Il serbo esordisce in maniera vittoriosa contro un suo avversario abituale, battuto in ognuna delle cinque occasioni (walkover di Indian Wells 2015 escluso) in cui l’ha affrontato: l’australiano Bernard Tomic, sconfitto ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Fognini si sblocca! Battuto in tre set l’argentino Andreozzi : Dopo cinque sconfitte consecutive, Fabio Fognini ritrova la vittoria nel circuito maggiore e lo fa soffrendo ed in rimonta nel match di secondo turno al Masters 1000 di Miami. Il Tennista di Arma di Taggia ha sconfitto in tre set l’argentino Guido Andreozzi, numero 80 del mondo, con il punteggio di 5-7 6-4 6-4 dopo due ore e venticinque di gioco. Fognini non vinceva un match addirittura dal secondo turno degli Australian Open, quando si ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Lorenzo Sonego lotta come un leone ma si arrende a John Isner. L’azzurro ko in due set nel secondo turno : Lorenzo Sonego (n.106 del mondo) lotta come un leone ma deve arrendersi al n.9 del ranking John Isner nel secondo turno del Masters 1000 di Miami (Stati Uniti). L’azzurro è costretto a salutare la Florida, sconfitto da Long John con lo score di 7-6 (2) 7-6 (7) in 1 ora e 51 minuti di partita. Due tie-break costano caro a Sonego che quindi vede vanificato il sogno del terzo round. Il piemontese, però, merita l’onore delle armi, avendo ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : i risultati di giovedì 21 marzo. Ferrer e Kecmanovic avanzano - un ottimo Sonego accede al secondo turno : In attesa che i grossi calibri scendano in campo per il secondo turno, si è definito il quadro della situazione nel Masters 1000 di Miami di Tennis dopo il primo round. La pioggia dei giorni passati aveva reso fitto il programma di incontri ma in Florida, come si suol dire, sono riusciti a venirne a capo. Nei match che si sono disputati nella serata/nottata italiana particolare attenzione la meritava il confronto tra il padrone di casa Sam ...

Tennis - ATP Masters 1000 Miami 2019 : Thomas Fabbiano eliminato da Ilya Ivashka nealla prosecuzione del match di ieri : Dopo l’interruzione di ieri, nella prosecuzione odierna il nostro Thomas Fabbiano perde nel primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Miami contro il bielorusso Ilya Ivashka, che si impone col punteggio di 6-4 1-6 6-3 in complessive due ore e venti minuti di gioco ed affronterà il britannico Kyle Edmund. Si riprende dal punteggio di 6-4 0-3 30-15 per il bielorusso, che è al servizio, ma l’azzurro riesce a strappare nuovamente il ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Lorenzo Sonego batte con pieno merito Martin Klizan e sfiderà John Isner al secondo turno : E’ una gran bella vittoria, quella che Lorenzo Sonego si prende nel primo turno dell’ATP Masters 1000 di Miami. Il torinese, che a maggio spegnerà 24 candeline, ha superato in due set lo slovacco Martin Klizan con il punteggio di 6-4 6-3, conseguendo una delle maggiori vittorie della sua carriera. Al secondo turno Sonego si troverà di fronte John Isner, nato una dozzina di ore di auto più a nord di Miami e testa di serie numero 9 del ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : la pioggia condiziona la prima giornata e ferma Thomas Fabbiano. Eliminato Matteo Berrettini : La pioggia ha condizionato la prima giornata del Masters 1000 di Miami, che si disputa da quest’anno sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium (quello dei Miami Dolphins della NFL). Si sono giocate solo poche partite valevoli e scendevano in campo due italiani: Matteo Berrettini è stato sconfitto dal polacco Hubert Hurkacz, numero 54 del mondo e reduce dai quarti di finale ad Indian Wells, mentre Thomas Fabbiano ha dovuto interrompere il suo ...

Tennis - ATP Masters 1000 Miami 2019 : Thomas Fabbiano fermato dalla pioggia mentre rimontava : La pioggia interrompe per due volte Thomas Fabbiano proprio nel momento migliore, quando è in rimonta contro il bielorusso Ilya Ivashka nel primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Miami: l’azzurro, perso il primo set 4-6, nel secondo al momento della seconda definitiva sospensione era avanti di un break, sul 3-0, con l’avversario al servizio nel quarto gioco, interrotto sul 30-15. Nel primo set per otto giochi il canovaccio è il ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Matteo Berrettini ko contro Hubert Hurkacz al primo turno in Florida : Non giungono buone notizie per il Tennis italiano dal “Miami Open“, secondo ATP Masters 1000 del 2019, che si disputa da quest’anno sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium (la “dimora” dei Miami Dolphins di football NFL), in Florida. Matteo Berrettini (n.52 del mondo) è stato sconfitto 6-4 6-3 in 1 ora e 12 minuti al primo turno dal polacco Hubert Hurkacz, numero 54 ATP, in grande condizione psicofisica dopo aver raggiunto i ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Lorenzo Sonego si qualifica per il tabellone principale : Lorenzo Sonego si è qualificato per il tabellone principale del Masters 1000 di Miami. Il piemontese diventa quindi il quinto italiano nel main draw del secondo 1000 della stagione. Sonego ha sconfitto in due set l’americano Mackenzie McDonald, numero 60 Atp e quarta testa di serie delle qualificazioni, con il punteggio di 7-5 6-4 dopo un’ora e quarantadue minuti di gioco. Sonego ha perso subito il servizio in apertura di primo set, ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Paolo Lorenzi sconfitto in due set da Felix Auger-Aliassime nell’ultimo turno di qualificazioni : Paolo Lorenzi non riesce a centrare la qualificazione al tabellone principale dell’ATP Masters 1000 di Miami. L’azzurro è stato superato dal rampante canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 7-6(1) 6-2 nel match decisivo per l’accesso al main draw del torneo che si disputa in Florida. Nel primo set di grandi scossoni non ce ne sono: al servizio il canadese perde sei punti, l’italiano cinque, e non si arriva mai ...

