Tennis | Masters 1000 Miami 2019 | Fabio Fognini eliminato da Roberto Bautista Agut in due

(Di domenica 24 marzo 2019) Termina al terzo turno l’avventura dinel torneo ATPdi. L’azzurro è statodallo spagnolo, numero 25 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-4. Particolari possono essere le recriminazioni per il finale di primo set e per la seconda parte del secondo, in cui il ligure spreca un vantaggio di 4-2. L’iberico attende ora il vincente dell’incontro tra Novak Djokovic e l’argentino Federico Delbonis, e dunque sembra destinato a dover finire nelle fauci del serbo con l’obiettivo di disattivarle.Parte subito bene lo spagnolo, che si mostra aggressivo appena possibile prendendo spesso la via della rete, recupera da 40-15 nel primo turno di battuta die, complice un dritto in rete del ligure, trova il break, poi confermato a 15 per il 3-0. Il resto del set procede senza particolari ...

