Sudtirol-Vicenza | diretta streaming | tv e probabili formazioni

(Di domenica 24 marzo 2019), tv eDomenica 24 Marzo 2019 ilospiterà ilallo stadio Druso di Bolzano. Il calcio d’inizio di questo match, valevole per la 32esima giornata del Girone B di Serie C, è fissato per le ore 14:30.: le Squadre Partita ricchissima di gol quella tra le due squadre,giocata il 25 novembre 2018 è infatti finita sul 2 a 4 per i ragazzi di Zanetti. Ad aprire subito i giochi era stato il, che al 7′ insacca con Tait, ma prima della fine del primo tempo, al 43′, la squadra di Bolzano pareggia con De Cenco. Ilrientra dal break con la voglia di vincere e nel giro di pochi minuti trasforma il risultato in un 3 a 1, grazie alle reti di Turchetta al 55′ e di Fabbri al 56′. Al 67′ accorcia le distanze per i vicentini Solerio, gol ...

