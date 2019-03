Stramilano da record, oltre 60mila iscritti: i runner per le strade della città. FOTO (Di domenica 24 marzo 2019) Stramilano da record, oltre 60mila iscritti: i runner per le strade della città. FOTO



La corsa – divisa in tre percorsi di cui solo uno è agonistico – è aperta a tutti e vi partecipano ogni anno grandi e piccini. A inaugurarla in piazza Duomo, il sindaco Beppe Sala che dice: “È un bellissimo biglietto da visita per Milano”







rep_milano : La Stramilano dei record: il runner più grande ha 84 anni, la più giovane sei mesi [news aggiornata alle 12:43] - venti4ore : Stramilano da record, oltre 60 mila - robytenk : È un orgoglio per me informare che l'edizione 2019 della #Stramilano segna un record per me importantissimo: 31 EDI… -