Serie D | il Ciliverghe vince di misura contro il Mezzolara

Serie D - scontro salvezza per il Ciliverghe : Messo alle spalle il turno infrasettimanale contro la Pergolettese il Ciliverghe è pronto a scendere nuovamente in campo per una sfida importantissima nella corsa alla salvezza diretta. I gialloblù del tecnico Carobbio, squalificato insieme al terzino Lirli e sostituito in panchina dal direttore dell’area tecnica Giuseppe D’Innocenzi, affronteranno nella giornata di domani il Mezzolara. AVVERSARIA – Nella partita di andata un rinvio errato ...

Serie D - pesante sconfitta in trasferta per il Ciliverghe : Chiamato ad una grande prestazione dal tecnico Carobbio il Ciliverghe si presenta a Crema per affrontare la capolista Pergolettese con un spirito garibaldino. L’imperativo è cancellare la prestazione contro il Lentigione ed i gialloblù interpretano al meglio la partita e le direttive del tecnico mettendo alle corde i padroni di casa fin dal calcio d’avvio. Il cronometro segna appena quaranta secondi quando Mattia Mauri scocca un destro ...

Serie D - riprende il cammino in campionato per il Ciliverghe : riprende il cammino in campionato per il Ciliverghe dopo la lunga sosta prolungata dagli impegni con la rappresentativa di Serie D al Torneo di Viareggio di un calciatore della Pergolettese che ha comportato il rinvio della gara di domenica scorsa. I gialloblù scenderanno in campo allo stadio Voltini di Crema domani alle 14.30 per affrontare la prima in classifica con il tecnico Carobbio che recupera i quattro squalificati assenti contro ...

Serie D - colpo grosso del Ciliverghe contro l’Adrense : Non sono mai partite banali quelle tra Ciliverghe ed Adrense ed anche il terzo derby stagionale conferma la regola con una gara ricca di emozioni e colpi di scena. Carobbio deve rinunciare a Guerci influenzato ed arretra Vignali sulla linea dei mediani, rilanciando Mauri al rientro dalla squalifica al fianco di Zecchinato in attacco. Il pareggio dell’andata è una ferita ancora aperta ed il Ciliverghe per scacciare i fantasmi parte forte ...

Serie D - il Ciliverghe chiamato al riscatto nel derby contro l’Adrense : Reduce dalla vittoria contro il San Marino il Ciliverghe è atteso da un nuovo snodo nel proprio campionato rappresentato dal derby contro l’Adrense. Il tecnico Carobbio, nuovamente alle prese con un virus influenzale che ha impedito alla squadra di allenarsi a ranghi completi dovrà sicuramente fare a meno dell’influenzato Scalvini e dei lungodegenti Licini, Guerini, Serpelloni e Bonizzato. AVVERSARIA – Sarà il terzo incontro stagionale tra ...

Serie D - successo Ciliverghe contro il San Marino : In un tripudio gialloblu il Ciliverghe affronta il San Marino, accompagnato dall’intero Settore Giovanile che ha voluto rispondere presente alla chiamata del tecnico Carobbio nel corso della settimana partecipando in massa alla gara con bandiere e cori. L’entusiasmo straripante di Casa Cili carica la squadra che presenta nell’undici inziale per la prima volta Zecchinato in coppa con Pasotti mentre a centrocampo rientrano Guerci e ...

Serie D - sconfitta in trasferta per il Ciliverghe : Falcidiato dalle assenze il Ciliverghe si presenta a Sasso Marconi per quella che è una sfida importantissima nella corsa alla salvezza, per i gialloblù è imprescindibile fare risultato contro gli emiliani che seguono in classifica distaccati di un punto. Carobbio ripropone Mauri dal primo minuto in coppia con Pasotti vista la contemporanea assenza di Aloia e Zecchinato, mentre in mezzo al campo sono Sola e Del Bar a sostituire Guerci e ...

Serie D - il Ciliverghe in trasferta contro il Sasso Marconi : Inizia domani per il Ciliverghe a Sasso Marconi un filotto di gare, fatto tutto di scontri diretti, che segneranno inesorabilmente il cammino della squadra verso la salvezza. I gialloblù reduci dal pareggio all’ultimo secondo contro il Modena dovranno fare a meno dello squalificato Guerci, degli infortunati Guerini, Zecchinato e Licini, e di una lunga sfilza di influenzati che va da Aloia a Vignali, mentre rientrano tra i convocati dopo un ...

Serie D - impresa Ciliverghe contro il Modena : In una cornice di pubblico spettacolare che sfiora le ottocento presenze Casa Cili ospita una gara storica per il Ciliverghe a cui si oppone il Modena, secondo in classifica. Il tecnico Carobbio, reduce insieme ai suoi ragazzi da tre vittorie nelle ultime quattro partite, recupera Minelli al centro della difesa rispetto alla trasferta di Pavia facendo accomodare Careccia in panchina. Nei primi dieci minuti il Modena tasta subito la ...

Serie D - Pavia-Ciliverghe : blitz ospite : Con l’imperativo di tornare a conquistare punti in trasferta il Ciliverghe affronta il Pavia in una giornata glaciale e su un campo reso bruttissimo dalle recenti nevicate con il tecnico Carobbio che conferma dieci undicesimi dal derby vinto contro la Calvina, obbligato a rinunciare all’infortunato Minelli sostituito da Careccia. Il primo tempo non offre particolari emozioni con le squadre condizionate dal campo e dal freddo, ma è il ...