Serie A Basket | 23ª Giornata – Venezia stende Avellino | Trieste super sul campo di Cantù

LIVE Cremona-Olimpia Milano - Serie A basket in DIRETTA : la capolista vuole riscattare il ko in Eurolega : Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Cremona-Milano, 23mo turno della Serie A di basket 2019. I padroni di casa sono reduci dalla pesante sconfitta di Varese con il risultato di 83-64, ma il terzo posto in classifica dimostra la bontà del campionato disputato sinora dalla Vanoli. L’Olimpia viene da tre sconfitte consecutive, prima in casa contro Venezia per 86-87 e poi, soprattutto, le due in Eurolega con Real Madrid e ...

Venezia-Avellino Serie A basket : dove vederla in streaming o in tv : Venezia-Avellino Serie A basket: dove vederla in streaming o in tv Reyer Venezia-Sidigas Avellino andrà in scena Domenica 24 Marzo con la palla a due prevista per le ore 17:00 presso il Pala Taliercio di Venezia. La sfida sarà valida per la 23a giornata della Serie A Beko. Reyer Venezia-Sidigas Avellino: gli irpini cercano vendetta dopo l’andata La sfida dell’andata ha visto i campani toccare uno dei punti più bassi della ...

Serie A basket oggi (domenica 24 marzo) : programma e orari delle partite. Guida tv e streaming : Tempo di giornata numero 23 per la nostra Serie A, che vede andare in scena le sette partite rimanenti dopo il successo di ieri della Virtus Bologna su Pesaro. Apre le danze il match tra Umana Reyer Venezia e Sidigas Avellino, senz’altro il più importante in programma per ragioni di classifica, che va ad intrecciarsi direttamente con le vicende di Vanoli Cremona-A|X Armani Exchange Milano, in campo un paio d’ore dopo. In questa ...

Basket - Serie A 2019 - 23a giornata : Aradori si accende - la Virtus Bologna anche - Pesaro sconfitta per 78-70 al PalaDozza : L’anticipo della 23a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 va alla Segafredo Virtus Bologna, che difende il parquet amico del PalaDozza con una vittoria sulla VL Pesaro per 78-70, mai in discussione dal quinto minuto del primo quarto fino al termine dell’incontro. Top scorer dei bianconeri è Pietro Aradori con 19 punti, seguito da Dejan Kravic con 12 e dalla coppia Tony Taylor-Amath M’Baye con 10. 5 punti per Mario ...

Serie A Basket – La Virtus Bologna non dà scampo a Pesaro - gli emiliani vincono l’anticipo della 23ª giornata : Seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Sacripanti che agganciano momentaneamente l’ottavo posto in classifica La 23ª giornata del campionato di Serie A di Basket si apre con la vittoria nell’anticipo della Virtus Bologna, che non lascia scampo a Pesaro. Gli uomini di Sacripanti si impongono con il punteggio di 78-70, agganciando momentaneamente l’ottavo posto in classifica che vale l’accesso ai playoff ...

Bologna-Pesaro Serie A basket : dove vederla in streaming o in tv : Bologna-Pesaro Serie A basket: dove vederla in streaming o in tv Segafredo Virtus Bologna-VL Pesaro tornano insieme a tutta la massima Serie italiana di basket con la palla a due che arriverà Sabato 23 Marzo alle 20.30 presso il Pala Dozza di Bologna. Bologna-Pesaro: la difesa sarà la chiave della transizione La Virtus, dopo la partita con Torino, sembra aver trovato una nuova solidità difensiva e da ciò ne giova sicuramente anche ...

Basket femminile - ultima giornata Serie A1 2019 : Venezia e Schio lottano per il primato : ultima giornata della stagione regolare della Serie A1 di Basket femminile. Da decidere c’è ancora chi chiuderà al primo posto e avrà il fattore campo a suo vantaggio per tutti i playoff. Il duello è quello tra la Reyer Venezia ed il Famila Schio, distanti due punti a quaranta minuti dalla fine. A Venezia basta vincere, ma non sarà un compito facile per la capolista, visto che si troverà ad affrontare il derby veneto contro la Fila San ...

Basket - 23a giornata Serie A 2019 : Cremona-Milano e Venezia-Avellino le partite più attese in un turno ricco di scontri diretti : Andrà in scena tra sabato 23 marzo e domenica 24 marzo la 23a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket. La regular season è ormai entrata nel vivo e anche la classifica sta cominciando ad assumere una fisionomia ben definita. Milano conserva stabilmente la testa della classifica, con Venezia che si sta dimostrando l’unica formazione in grado di poter impensierire gli uomini di Simone Pianigiani. Dieci sembrano invece le ...

Basket - Serie A – Mens Sana Siena : il reclamo contro l’esclusione verrà esaminato il marzo : Mens Sana Siena esclusa dal campionato di Serie A2: il reclamo d’urgenza della società verrà esaminato dalla Corte Sportiva di Appello il prossimo 22 marzo La Corte Sportiva di Appello esaminerà il reclamo d’urgenza della società ON Sharing Mens Sana Basket 1871, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale n.1405 di ieri 19 marzo 2019 di esclusione dal campionato di Serie A2, il prossimo 22 marzo alle ore 14:00 ...

Basket – Clamorosa esclusione della Mens Sana Siena dal campionato di Serie A2 : La Mens Sana Siena esclusa dal campionato di Serie A2 maschile Grazie ad un comunicato ufficiale della Fip si apprende dell’esclusione della Mens Sana Siena dal campionato di Serie A2. Nella nota si legge che la squadra: “inseriva a referto un numero significativo di atleti appartenenti alle categorie giovanili, il cui trasferimento – da regionale a nazionale – è avvenuto nel corso dell’ultima settimana e che ...

Basket - Siena estromessa dalla Serie A2! Stipendi non pagati - campionato a 15 squadre : Siena è stata estromessa dalla Serie A2 di Basket. Il club toscano, che è stato anche multato di 30mila euro, è stato escluso dal torneo cadetto di Basket a causa del mancato pagamento degli Stipendi. Nelle ultime due settimane la società non si era presentata a Legnano (20-0 a tavolino) e aveva schierato una formazione juniores contro Biella (sconfitta 93-61). Il giudice sportivo ha deciso che il Girone Ovest si chiuderà con 15 squadre e che ...

Basket - Siena esclusa dalla Serie A2. Cancellata la partita con la Virtus di domenica 24 : Cancellata ovviamente anche la partita a Roma con la Virtus che era in programma domenica prossima, 24 marzo alle 18 al Palazzo dello Sport. Il club capitolino ha annunciato che dalle ore 15 di ...

Basket - Serie A – Giorgio Armani elogia l’Olimpia Milano : “che soddisfazione! Vincere l’Eurolega? Ammetto che…” : Giorgio Armani, presidente dell’Olimpia Milano, esalta i progressi della sua squadra e ammette di sognare l’Eurolega l’Olimpia Milano sta vivendo una grande annata. Dopo aver vinto la Supercoppa Italiana ad inizio stagione, la formazione meneghina sta dominando il campionato di Serie A, del quale è campione in carica e nel quale attualmente occupa la prima posizione a +4 su Venezia. Situazione positiva anche in Eurolega, nella ...

Basket - Serie A – Problema in casa Torino : stipendi di febbraio in ritardo : Nuova grana in casa Fiat Torino: gli stipendi di febbraio sono in ritardo di otto giorni, sei lavorativi La stagione della Fiat Torino non è andata secondo i piani. L’annata passata, nella quale il club piemontese si è piazzato a centro classifica ed ha vinto anche la Coppa Italia, è solo un lontano ricordo. L’attuale campionato di Serie A è un disastro che vede Torino 13ª, a soli 2 punti dalla zona retrocessione. Come se non bastasse, ...