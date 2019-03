Scuola | urge intevento per immissioni in ruolo e trasferimenti insegnanti al pari

webzetanotes

(Di domenica 24 marzo 2019) Con riferimento al precedente post che riporta il comunicato USB va evidenziato che la data del 25 maggio è quella stabilita per laquale termine utile per la introduzione delle domande nel sistema informatico del MIUR. Invece la scadenza prevista dall’INPS per esaminare le domande dei quota 100 è il 31 maggio.Sono 17mila lavoratori (tra docenti e ATA) che con il pensionamento liberano un numero uguale di posti di lavoro. Se non si sposta più avanti nel tempo la data del 25 maggio (data Miur) sono 17mila lavoratori che in molti corrono il rischio di non accedere alla mobilità e in molti di non passare in. Secondo quanto si legge nel comunicato l’USBè già pronta per uno sciopero generale nel giono 12 aprile.Rivendicazione Sciopero (USB) proclamato “contro la Regionalizzazione dell’autonomia differenziata, contro la precarietà messa ...

