Sconcerti | «La Nazionale? Se si è giovani e basta | si finisce in Serie B”

ilnapolista

(Di domenica 24 marzo 2019) Gianni Mura e Marionon partecipano al coro trionfale che sta accompagnando l’Italia dopo la vittoria di ieri sera per 2-0 sulla Finlandia. “Allegria aveva chiesto Mancini. Se n’è vista poca”, scrive Gianni Mura su Repubblica. “L’Italia giovane, che suona meno risorgimentale di giovine Italia, inizia il cammino europeo con un 2-0 positivo ma non esaltante. Per lunghi tratti si sono visti i segnali della vecchia Italia: Bonucci regista aggiunto col lancio lungo, perché i due play non trovavano pertugi (meglio Verratti di Jorginho), attaccanti in difficoltà contro una difesa a 5 scolastica ma corretta, Immobile quasi sempre in fuorigioco, Bernardeschi forse contrariato da un rigore negato (c’era) che s’avventura in dribbling e perde un sacco di palloni, faticosi disimpegni della difesa, in cui Chiellini è il solito pilastro e Piccini fa quel che doveva. Nemmeno un buon ...

FcInterNewsit : Sconcerti: 'Nazionale, le uscite dall'EL di Inter, Milan e Lazio sono campanelli d'allarme' - cdcarneade1 : Sconcerti a CM: 'Il Milan resta favorito per il 3° posto. Icardi ha sconvolto il calcio. Balotelli merita la Nazion… - milansette : Sconcerti a CM: 'Il Milan resta favorito per il 3° posto. Icardi ha sconvolto il calcio. Balotelli merita la Nazion… -