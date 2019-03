Sciopero in Alitalia | cancellati 95 voli su 550

Domani Sciopero trasporto aereo - Alitalia cancella 95 voli su 550 - : Stop di 4 ore, dalle 10 alle 14, per i lavoratori di Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Anche Anpac e Apnav, nella stessa fascia, confermano stop per piloti e assistenti di volo. Si ferma per 24 ore il personale ...

Sciopero del trasporto aereo lunedì 25 marzo. A terra quasi 100 voli Alitalia : Disagi in vista per chi volerà lunedì 25 marzo a causa dello Sciopero nazionale in tutto il settore del trasporto. I lavoratori di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo si fermeranno dalle 10 alle 14 e, nella stessa fascia oraria, Anpac e Apnav hanno confermato lo Sciopero di quattro ore per piloti e assistenti di volo Alitalia. «...

Alitalia - trovato accordo sulla cassa integrazione per 830 lavoratori. Confermato lo Sciopero di lunedì : E’ stato sottoscritto al ministero del Lavoro l’accordo per la proroga dal 24 marzo al 23 settembre 2019 della cassa integrazione straordinaria per Alitalia. Dopo una lunga trattativa nel corso della giornata, secondo fonti sindacali si è arrivati a un’intesa che prevede la riduzione del numero di lavoratori interessati dalla procedura a 830 unità rispetto alle 1.110 inizialmente richieste dalla compagnia. Del numero totale, 700 sono ...

Alitalia : EasyJet annuncia il ritiro. Piloti in Sciopero : EasyJet ha deciso di rinunciare a prendere parte all'operazione per salvare Alitalia insieme a Delta Air Lines, Mef e Ferrovie dello Stato. Ad annunciare la notizia è stata la stessa EasyJet con un comunicato stampa:"A seguito delle conversazioni con Ferrovie dello Stato Italiane e Delta Air Lines per la creazione di un consorzio che valutasse le opzioni per le future operazioni di Alitalia, EasyJet ha deciso di ritirarsi dal processo. ...

Sciopero aerei 25 marzo : stop del personale navigante di Alitalia e Air Italy : Nel mese di marzo ci sono già stati numerosi scioperi. Ad essere particolarmente coinvolto è stato fin qui il settore dei trasporti. Le proteste sindacali proseguiranno anche nella seconda decade, con una data in particolare da segnare in rosso sul calendario, ovvero quella di lunedì 25 marzo 2019. Ad incrociare le braccia saranno i lavoratori del comparto aereo, con una mobilitazione a livello nazionale che avrà la durata di 4 ore. Lo stop si ...

