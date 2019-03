Sciopero degli aerei lunedì 25 marzo: oltre 100 voli cancellati, 4 ore di disagi per chi vola (Di domenica 24 marzo 2019) Circa 100 voli sono stati cancellati in vista dello Sciopero di domani, lunedì 25 marzo, indetto dai lavoratori di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, che si fermeranno dalle 10 alle 14, vale a dire nella stessa fascia oraria in cui incroceranno le braccia i piloti e assistenti di volo Alitalia. La compagnia invita a verificare lo stato del proprio viaggio prima di recarsi in aeroporto.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di domenica 24 marzo 2019) Circa 100sono statiin vista dellodi domani,25, indetto dai lavoratori di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, che si fermeranno dalle 10 alle 14, vale a dire nella stessa fascia oraria in cui incroceranno le braccia i piloti e assistenti di volo Alitalia. La compagnia invita a verificare lo stato del proprio viaggio prima di recarsi in aeroporto.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

amnestyitalia : Oggi #15marzo sosteniamo la protesta #ClimateStrike! Il futuro è un diritto umano e se non facciamo nulla per ridur… - petergomezblog : Sciopero clima, la protesta degli apicoltori a Firenze: “Le api sono in grande crisi a causa dei cambiamenti climat… - NicolaPorro : Neo Zelanda: strage contro moschea; la risposta non è chiudere i social. Il Gretinismo, lo sciopero degli studenti… -