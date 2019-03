Sciopero aereo:Alitalia annulla 95 voli

Domanicancellati per tutte le linee aeree a causa dellonazionale di 4 ore dalle 10 alle 14.garantisce: chi ha già un biglietto per un voloto partirà comunque nella giornata di domani. Chi rinuncia al volo sarà rimborsato. Icancellati nelle ore di agitazione sono 95 su 550della giornata intera. Le compagnie aeree che operano negli aeroporti italiani devono avere il "contratto nazionale come riferimento minimo retributivo e normativo". E' la richiesta dei sindacati del settore.(Di domenica 24 marzo 2019)