Scienza | il Cnr via MicroWatTS | le nanotecnologie contro la carenza e lo spreco dell’acqua

(Di domenica 24 marzo 2019) Sicilia e Malta insieme in un progetto di ricerca che svilupperà un sistema di trattamento dell’acque grigie sfruttando lee la luce solare, avvelandosi di un partenariato di eccellenza: l’Università di Malta, ente capofila, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) di Catania, Mcast, l’università di Catania e due Pmi Econetique e Plastica Alfa, con esperienza in micro e nanosistemi e prodotti polimerici innovativi per il trattamento dell’acqua.Si chiama(microsistemi di trattamento delle acque reflue che utilizzano superfici fotocatalitiche) un progetto da 2,5 milioni di euro finanziato dall’unione Europea nell’ambito del programma Interreg V-A Italia Malta, che verrà presentato a Catania, Giovedì 28 marzo, ore 10,30 nell’aula conferenza del Cnr (via Paolo Gaifami, 18) alla presenza, tra gli altri, della coordinatrice italiana Giuliana ...

